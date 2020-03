De Apex AP-0: een elektrische supercar zonder absurde prijs

Wél met een absurd design en absurde acceleratie.

Bij het Britse Apex Motors hangt er waarschijnlijk een tegeltje aan de muur met: geduld is een schone zaak. Ze hebben namelijk rustig afgewacht tot al het andere Genève-nieuws verstomt is. Anderhalve week nadat de autosalon van start zou zijn gegaan onthullen ze hun nieuwste creatie: de elektrische AP-0.

In tegenstelling tot wat je misschien denkt is de Apex AP-0 geen hypercar met 1.823 pk en een prijskaartje van €2.300.000. In plaats daarvan focust het merk vooral op gewicht en dynamiek.

Desondanks zijn de cijfers niet kinderachtig, met 659 pk en 580 Nm koppel. Het gewicht komt, mede dankzij het gebruik van een koolstofvezel kuip, uit op 1.200 kg. Hiermee is het geen extreem lichtgewicht, maar voor een elektrische auto is het netjes. De actieradius is dat ook: die zou namelijk op 514 km uitkomen. 0-100 km/u is volgens Apex mogelijk in een luttele 2,3 seconden. De topsnelheid ligt op 300 km/u.

Elektrische hypercars als de Pininfarina Battista en de Lotus Evija beloven nog gekkere tijden. Aan beide auto’s hangt echter wel een prijskaartje van rond de twee miljoen euro. Op dit punt kan Apex zich onderscheiden: de prijzen beginnen namelijk al bij £150.000, oftewel zo’n €168.000. Voor een auto met dergelijke prestaties is dat een schappelijke prijs te noemen.

De auto is getekend door Guy Colborne, die ook verantwoordelijk was voor de Elemental RP1. Het design van de Apex AP-0 valt niet minder op dan de eerdergenoemde hypercars. Met name de ‘rugvin’ springt in het oog. Ook de achterlichten die een kruis vormen zorgen ervoor dat dit een unieke verschijning is. De productie staat gepland voor 2022.