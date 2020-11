Autoverkopen oktober 2020: VW ID3 nieuwe koning - Autoblog.nl

We hebben de cijfers van de autoverkopen oktober 2020 en het is duidelijk dat we een nieuwe Nederlandse Koning hebben. Tesla gaat kopje onder.

De autoverkoop blijft maar doorsukkelen. Het gaat te goed om te zeggen dat het slecht gaat, maar vanwege het coronavirus is 2020 al met al geen topjaar. Al zeker niet voor importeurs die geen auto’s in de aanbieding hebben waar subsidie of bijtellinsvoordelen op zitten. Tot nu toe heeft het CDA daar nog geen stokje voor kunnen steken, dus we zien dat de EV’s nog altijd de verkoopcijfers domineren. We hebben de cijfers van de autoverkopen oktober 2020 binnen om te kijken hoe het staat.

Volkswagen ID.3

Dat EV’s nu nog domineren, zien we uiteraard terug de lijst met best verkochte modellen. Er is namelijk een nieuwe koning: de Volkswagen ID.3! Het heeft even geduurd voordat Volkswagen überhaupt met elektrische auto’s op de proppen kwam.

Vervolgens moesten we wachten voordat de auto in Nederland arriveerde. De ID.3 is verreweg de meest belangrijke auto voor de Wolfsburgers van de afgelopen 40 jaar. Er werden afgelopen maand 2.789 exemplaren van verkocht. Het is meteen het meest opvallende aan de autoverkopen van oktober 2020.

Tesla Model 3

Om dat even in perspectief te plaatsen: van de Tesla Model 3 werden in heel 2020 4.340 exemplaren verkocht. De interesse van de Model 3 is enigszins gedaald. Afgelopen maand werden er 37 stuks van verkocht. Sowieso had Tesla geen topmaand, want van de Model S werden er 0 verkocht en de Model X ging negen keer over de toonbank.

Moeten we de Model 3 afserveren? Nee, natuurlijk niet. De Model 3 is onlangs vernieuwd en vergeet niet dat er vorig jaar 30.000 (!) exemplaren zijn uitgestort over Nederland. De meeste mensen die een Model 3 wilden hebben, hebben ‘m al. Ook zullen veel mensen wachten op de Model Y.

Voormalig leasetoppers

Sowieso doen de voormalig leasetoppers het niet al te best als we kijken naar de autoverkopen van oktober 2020. De Jaguar I-PACE werd 16 maal verkocht deze maand. De Audi e-tron deed het best aardig, met 242 exemplaren. Van de Mercedes-Benz EQC werden er 69 exemplaren verkocht. Grote uitzondering zijn de Kia Niro en Hyundai Kona. Dat Koreaanse duo blijft goed scoren. Prima formaat, hoge instap, goede actieradius, prettige garantievoorwaarden en concurrerende prijs blijkt een succesformule.











Autoverkopen oktober 2020: Merken

Volkswagen (4.989) Toyota (2.366) KIA (2.089) Peugeot (2.089) Renault (1.919)

Autoverkopen oktober 2020: modellen