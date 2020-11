BREEK: CDA wil EV-voordelen VERSNELD verminderen - Autoblog.nl

Het is weer bijna tijd om te gaan stemmen. Uiteraard komen de mooie plannen weer op de programma’s te staan. Zo wil het CDA EV-voordelen verminderen.

Vroeger was het heel erg simpel. Je kocht een auto die je wilde kopen. Sinds de invoering van allerlei fiscale maatregelen en de CO2-taks is dat niet meer het geval. De mate van belasting heffen, bepaalt welke auto jij gaat kopen. Wat dat betreft is de automarkt niet vrij van communistische trekjes. De staat bepaalt wat voor auto je rijdt. Vroeger was dat een Trabant, nu is dat een Tesla.

CDA wil EV-voordelen verminderen

Maar er is een mogelijkheid dat er een einde komt aan al die scheefgroei in de markt. Dan moet je wel op het Christen-Democratisch Appèl stemmen. Althans, daar lijkt het op. Het CDA wil de EV-voordelen versneld gaan verminderen. Als je nu een elektrische auto rijdt, kun je daar voordelen aan ondervinden. Denk aan vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting en bijtellingsvoordeel. Om maar te zwijgen van de ‘kleine’ voordeeltjes: dat je in steden gratis op een toplocatie mag staan en moet betalen om een eind verderop met je normale auto te parkeren.

Strekking is duidelijk

Aan dat laatste kan het CDA landelijk niet direct iets doen, maar aan die andere punten wel. Het is een voorlopig een concept-programma, dus ze gaan nog niet heel erg de diepte in. Echter, de strekking is duidelijk. Er moet een hervorming van de autobelasting komen. De elektrische auto moet nu op eigen kracht verkocht gaan worden.

EV’s moeten bijdragen aan wegenonderhoud

Dat niet alleen, elektrische auto’s moeten ook gaan bijdragen aan de onderhoud van wegen. Dat is een goed punt. Elektrische auto’s zijn namelijk zeer zwaar dankzij de accu’s. Bij sommige auto’s valt de schade mee (Tesla Model 3 is slechts 1.850 kg), maar bij andere auto’s niet (Honda e weegt 1.505 kg). Ten opzichte van een normale auto ‘belast’ een EV de weg dus iets meer.

Sigaar uit eigen doos?

Maar nu hoor ik u denken: Ja, dat is een heel erg mooi plan. Maar het wordt ongetwijfeld een sigaar uit eigen doos. Dan worden normale auto’s nog veel duurder. Maar nee, dat wil het CDA niet. Die vinden kennelijk dat belastingen op dit moment precies goed zijn, op die EV’s na. Kortom, eindelijk een politiek geluid waar de petrolhead een beejte blij van kan worden.

Een heel grote verrassing is het niet dat het CDA de EV-voordelen versneld wil verminderen. In de afgelopen jaren heeft CDA-kamerlid Omtzigt zich al meerdere malen uitgelaten over de enorm kromme subsidieregelingen en de uitwerking die het heeft op de automarkt.

Het complete fatsoenlijke CDA-verkiezingsprogramma kun je hier lezen.