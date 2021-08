Volkswagen start onderzoek na ID3 brand in Groningen

Verleden week was een Volkswagen ID3 spontaan in brand gevlogen in Groningen. De Duitse autofabrikant zegt een onderzoek te hebben gestart.

Zo zit je nietsvermoedend in je auto. En zo staat ‘ie een paar minuten later plotseling in de hens. Het overkwam een vrouw en haar driejarig dochtertje afgelopen week in Groningen. Ze parkeerde nietsvermoedend de auto op een laadplek om vervolgens uit de kofferbak de laadkabel te pakken. Plots kwam er rook uit de auto.

Ze kon zichzelf en haar dochter op tijd in veiligheid brengen en vervolgens het noodnummer bellen. Al na enkele minuten stond de elektrische auto in lichterlaaie. De Volkswagen ID3 brand was al hevig gaande toen de brandweer arriveerde. Een Nissan Leaf stond achter de ID3 geparkeerd en liep toen ook brand- en waterschade op. Op beelden van Meternieuws is te zien hoe heftig de brand is.

Volkswagen ID3 brand video

Van de elektrische auto was niet veel meer over. BNR Nieuwsradio laat vanmorgen weten dat Volkswagen Nederland een onderzoek is gestart naar aanleiding van het incident. Volkswagen doet tegenover Autoblog.nl dezelfde uitspraak. Het merk doet pas een inhoudelijke uitspraak over het incident als de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Het nieuws heeft inmiddels ook de aandacht getrokken van de Duitse media.