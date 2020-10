Autoverkopen september 2020: Tesla delft onderspit! - Autoblog.nl

De cijfers van de autoverkopen van september 2020 zijn binnen. Tesla delft wederom het onderspit.

Als er ergens geen peil op te trekken is, dan zijn het wel de cijfers over de autoverkopen. Die kunnen tegenwoordig alle kanten op gaan. Vroeger, toen Ray en Anita nog een dingetje waren, ging het veel makkelijker en kon je de de top 10 eenvoudig voorspellen. Opel Kadett, Volkswagen Golf en Ford Escort. Ah. Simpele tijd.

2 Unlimited

Over Ray, Anita en Top 10’s gesproken, wist je dat ze in de jaren ’90 maar twee keer (Do What’s Good For Me en Spread Your Love) níet de Top 10 hebben gehaald en alle andere keren wel? Kijk, nu heb je iets om te delen in de cappuccino-corner vanmiddag. Tot zover ons TMF-momentje, nu door naar de autoverkopen van september 2020, want BOVAG heeft de cijfers voor ons.

Autoverkopen september 2020

Excuses voor de ietwat irrelevante intro, maar anders kun je weer dingen lezen als ‘autoverkopen in de min’, ‘coronavirus’ en ‘opmars elektrische auto’. Want dat zijn drie dingen die de verkooplijst domineren. Ten opzichte van september 2019 zijn de verkopen afgelopen maand met 21,9 procent gedaald. Er werden in september 2020 29.434 auto’s verkocht. Dit jaar staat de teller in totaal op 248.362 exemplaren. Dat is een daling van 24,9 procent.

Vier lijstje autoverkopen:

We hebben 4 (!) lijstjes voor je dit keer. Omdat september is afgelopen, kunnen we ook kijken naar het derde kwartaal.

Best verkochte merken in september 2020

Volkswagen (2.472) Kia (2.451) Toyota (2.280) Ford (1.871) Peugeot (1.846)

Volkswagen doet goede zaken met een arsenaal aan modellen, terwijl Kia het (relatief gezien) van een paar hardlopers moet hebben. Verder geen grote verrassingen en wijzigingen, behalve dan dat de aantallen zo laag zijn.

Best verkochte modellen in september 2020

Kia Niro (1.255) Tesla Model 3 (977) Volvo XC40 (807) Ford Fiesta (791) Toyota Aygo (763)

De Tesla Model 3 lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn. Iedereen die er eentje wilde hebben, rijdt er al eentje in de lease. De Kia Niro daarentegen blijft het gewoon goed doen. Ook zien we de opkomst van de Volvo XC40, een typisch Nederlandse auto: premium, niet te groot, crossover en lekker hip.

Best verkochte merken in Q3

Volkswagen (8.602) Kia (7.407) Peugeot (6.355) Toyota (5.624) BMW (5.540)

Volkswagen gaat fier aan kop, maar Kia zit ze echt op de hielen. Wederom dankzij het succes van de e-Niro. En laten we wel zijn, het is natuurlijk ook een prima EV; goede range, niet te duur, ruim zat en met name een acceptabele actieradius. BMW doet het eveneens uitstekend als premium-merk in de top 5.

Best verkochte modellen in Q3

Kia Niro (3.544) Volkswagen Polo (2.654) Opel Corsa (2.429) Volvo XC40 (2.301) Peugeot 208 (2.037)

Het succes van de Tesla Model 3 is tanende in Noorwegen en ook in Nederland, want zelfs in deze lijst komt deze niet meer naar voren. Dat wil niet zeggen dat de consument geen trek meer heeft in EV’s, want van de Niro, Corsa, XC40 én 208 zijn allemaal geëlektrificeerde varianten.