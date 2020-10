Mercedes S-Klasse configurator is live - Autoblog.nl

Alle prijzen staan ook vermeld in de Mercedes S-Klasse configurator. Hoe duur kun jij de nieuwe S-Klasse maken?

Het is helemaal ‘hot’ tegenwoordig: een gelikte configurator. Je vinkt de opties aan en ziet precies hoe het geheel eruit komt te zien. Bij sommige merken is de configurator vrij simpel, dat zien we vooral bij Aziatische en Amerikaanse merken. Je kiest de kleur en je rijdt weg.

Mercedes-Benz S-Klasse configurator

De Duitse merken hebben de configurators echter tot een kunst verheven. Dat is op zich ook logisch, want ze hebben ‘opties onweerstaanbaar voor de klanten maken’ ook tot een kunst verheven. Dus eveneens logisch dat de spiksplinternieuwe Mercedes-Benz S-Klasse, het vlaggenschip van Mercedes, goed is voor vele uren configureer-plezier. Daarom hebben we goed nieuws voor je, de Nederlandse Mercedes S-Klasse configurator is live!

De duurste

Aangezien ondergetekende mag configureren in werktijd, konden we niet wachten op de Mercedes S-Klasse configurator. Maar ja, ik bleek dus niet de enige. Hoofdredacteur @michaelras was al ‘on it’. De motormuis kwam met onderstaande configuratie op de proppen en een bijbehorende prijs van, slik, 206.647 euro. Simpel: hij vinkte gewoon ALLE opties aan en bij keuze de duurste optie.

S350d

Zelf ben heb ik gekozen voor een korte S-Klasse, die is al groot zat. De motor is enige juist: de S350d, bij de S400d zit je automatisch vast aan 4Matic die je niet nodig hebt, want je hebt al premium achterwielaandrijving. Enige opties: Burmester 4D audio, 20″ gesmede velgen en bruin leer. Die geweldige groene lak krijg je gratis! That’s it, want ik zou niet weten wat ik met alle opties zou moeten doen. Het is niet zo dat een S-Klasse met raamzwengels wordt afgeleverd.

Uiteraard hebben we de volledige Mercedes S-Klasse prijslijst ook voor je. De ‘veklapte‘ prijzen van vorige week bleken dus correct te zijn:

Model Catalogusprijs S350d € 130.682 S350d 4Matic € 135.968 S400d 4Matic € 145.164 S500 4Matic € 151.902 S350d Lang € 135.120 S350d 4Matic Lang € 139.840 S400d 4Matic Lang € 149.036 S500 4Matic € 156.182

Enfin, dit is waar wij op uitkwamen. Nu is het natuurlijk de truuk: hoe duur kun jij de nieuwe S-Klasse maken? Check hier de Mercedes S-Klasse configurator. Vermeld je OnlineCode en maak kans op een hoop vrij tijd. De winnaar wint een uur-durende chatsessie met Autobloog-coryfee @jaapiyo, met een gespreksonderwerp naar keuze.