Volvo XC40: rijtest en video

Als er ergens groei is, dan is het wel bij de SUV’s of crossovers. Vooral bij de compacte exemplaren.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Ondanks het “hippe” uiterlijk is Volvo duidelijk over de doelgroep welke ze omschrijven als “relatief senior met diepe zakken”. Niet echt een verrassing gezien de gemiddelde leeftijd van de (Nederlandse) koper die een nieuwe auto aftikt, die ligt ruim boven de 50. Toch is de XC40 ook prima geschikt voor een veel jongere doelgroep, want als gezinsauto slaat de XC40 zeker geen flater.

XC90, XC60, XC40

Ondanks dat het niet te missen is dat de XC40 een Volvo is, wijkt de styling genoeg af van zijn twee grotere broers. Zonder schroom gaf de Amerikaanse presentator van Volvo nog een sneer over dat de XC40 geen gekrompen versie is van een andere auto. Het was het puntje van kritiek over de XC60, die zeker op foto’s wel erg op zijn grote broer lijkt.

Het karakter van de XC40 is wat losbandiger, om te beginnen met two-tone uitvoeringen met een ander gekleurd dak. Op Instagram werd de vraag al gesteld of het dak ook in een “normale” kleur kan en wees gerust: ja dat kan ook. In het interieur had één van onze testauto’s een nogal Ikeaans (en dat bedoel ik positief) aandoende oranje tapijten. Het typisch Zweedse ervan, bevalt mij persoonlijk wel. Zeker bij bijvoorbeeld BMW is het al 8 jaar allemaal wel erg voorspelbaar qua interieur en kleuren, alleen de i3 en i8 zijn uitspattingen.

Weggedrag

Je mag het wellicht ook niet verwachten en het is ook niet heel erg relevant voor een SUV uit deze klasse, maar feit is wel dat de XC40 vooral comfortabel is. De twee varianten die ik reed hadden allebei vierwielaandrijving, maar daarmee wordt het absoluut geen frivole, oversturende, rook spuwende sportauto van. Prikkel de XC40 wat meer door wat snelheid mee bochten mee in te nemen en het blijft allemaal veilig, protesteert al een beetje, en schuift uiteindelijk wat over de voorwielen weg. Het is niet heel erg inspirerend om de laatste paar kilometers bochtsnelheid uit de XC40 te halen.

Comfortabel is de XC40 wel, zelfs de gereden T5 R-Design met sportonderstel en fors 20” lichtmetaal filterde alle hobbels, bobbels en de meeste drempels lekker weg. Het overhellen in bochten valt ook erg mee, dus feitelijk is het best een goed onderstel. Ik vind het alleen een beetje saai, maar dat zal de meeste kopers vermoedelijk jeuken.

Motoren

Zoals wel vaker bij de premium merken, krijgen we eerst de keuze uit de dikkere motoren uit de line-up. Van Volvo krijg je dan nog steeds niet meer dan een viercilinder, leuker kunnen we het niet maken, hoewel voor deze klasse een 2.0 met turbo zonder meer prima is. De eerste twee varianten die medio maart 2018 bij de dealer staan, zijn de 247 pk sterke T5 en de 190 pk sterke D4.

T5 AWD D4 AWD Motorinhoud 1969 cc 1969 cc Vermogen 182 kW/247 pk 140 kW/190 pk Koppel 350 Nm 400 Nm Topsnelheid 230 km/u 210 km/u 0-100 6,5s 7,9s

Op papier overklast de benzine T5 de diesel, maar het voelt in de praktijk anders. De T5 klinkt wat ongeïnspireerd, zeker als de toeren klimmen, terwijl voor een diesel de D4 redelijk geinig klinkt. De diesel heeft bovendien net iets meer koppel en levert dat vooral bij een veel lager toerental. Beide motorvarianten worden standaard met de prettige achttraps automaat geleverd, maar in de D4 schakelt die minder frequent terug en stuwt de XC40 veel meer koppel rond. Van deze twee varianten zou mijn voorkeur uitgaan naar de D4 en dat had ik vooraf niet zo bedacht.

Als je een viercilinder nog steeds een beetje too much vindt, dan kan je tot na de zomer van 2018 wachten. Dan komt de instapper, de handgeschakelde, 156 pk sterke T3 met een driecilinder blok. Een trapje daarboven zit de tweeliter viercilinder T4 die altijd een automaat heeft en 190 pk sterk is.

De dieselkeuze wordt gecomplementeerd door de 150 pk sterke D3 die er zowel met handbak als automaat is en optioneel ook nog met all wheel drive leverbaar is.

Lekker veel vakjes

Net als de grote 90-serie is het interieur strak en echt modern vormgegeven, qua materialen lijkt de XC40 nauwelijks voor zijn grote broers onder te doen. Het is een saai verhaal, maar Volvo besteedde veel aandacht aan opbergmogelijkheden. Er is zelfs een uitneembaar vuilnisbakje en de deurvakken zijn bijvoorbeeld rete-groot. Dat komt doordat voor de speakers gekozen voor Airwoofer technologie, die in het dashboard kon worden opgenomen.

Het infotainmentsysteem kennen we ook uit de grotere Volvo’s: het 9 inch grote scherm staat rechtop in het dashboard en werkt op veel manieren net zo lekker als een iPad. Zoomen, swipen, de snelheid, het is bijna allemaal in orde. Het scherm is bovendien groot genoeg om meerdere items in beeld te hebben. Qua snelheid van bediening zou het wel weer een upgrade kunnen gebruiken, maar de basis is goed. Het is overigens ook standaard aanwezig en analoge meters tref je in een XC40 niet aan. De klokkenwinkel voor je neus is in iedere XC40 ook een scherm. Ook praktisch is de kofferbakruimte (460 liter) en de achterbank is verrassend ruim, beter dan bij de V60.

Veiligheid

Dat blijft een Volvo-dingetje en de XC40 krijgt weer alle systemen (sommige optioneel) die de grotere broers ook al hebben. City Safety voorkomt botsingen met fietsers, voetgangers en dieren, zowel overdag als tijdens de nacht.

In het Nederlandse verkeer gebeurt het niet zo vaak, maar in Scandinavische landen is het wel een probleem: dieren op de weg. Elanden om precies te zijn en de V90 kan ze herkennen, evenals andere grote dieren zoals paarden. Dit soort technologieën vormt uiteindelijk de basis voor echt zelfrijdende auto’s, want allereerst moet de auto een beetje snappen wat er om hem heen gebeurd. Volvo gebruikt het bekende City Safety systeem ervoor en kan zowel ’s-nachts als overdag botsingen met grote dieren helpen te voorkomen.

Voor € 995 hangt Volvo de XC40 nog verder vol met de IntelliSafe Pro Line wat onder meer Adaptive Cruise Control met Pilot Assist, Blind Spot Information System (BLIS) in combinatie met Lane Change Merge Assist, Cross Traffic Alert with Auto Brake en Collision Warning & Mitigation Support aan de achterzijde. Als je nog schade weet te rijden aan een XC40 heb je in ieder geval je best gedaan.

Conclusie en prijzen

De vanafprijs is 40 mille en de beide, lekker volgehangen testexemplaren kosten in Nederland 60 mille. Er tussenin is ook van alles te krijgen en daarmee is de XC40 een redelijke deal. De concurrentie (Q3, X1, Tiguan) zit ook rond dat prijspeil, maar de XC40 heeft een iets meer uitgesproken styling. Qua veiligheid overtreft de Volvo de concurrentie wel en in eigen huis lijkt het ook een geduchte concurrent voor de V60 die minder ruimte biedt. Vermoedelijk gaan we nog wel wat XC40’s op de Nederlandse wegen zien. Filmpje!