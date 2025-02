Netflix-makelaar verkoopt Mercedes appartementen

Mercedes is gestart met de verkoop van nieuwe appartementen.

Als je geen genoeg krijgt van het merk Mercedes-Benz is dit echt wat voor jou. Na een ritje in je Mercedes, thuiskomen in een Mercedes. Dat kan met deze woontorens van de Amerikaanse JDS Development Group en het Duitse automerk. Het is de tweede woontoren van Mercedes-Benz Places in Miami.

De exotische stad in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida is een hotspot voor automerken. Porsche heeft er een bekende (zinkende) woontoren. Aston Martin is er aanwezig met een luxe wooncomplex en ook Mercedes-Benz kun je vinden in Miami.

Mercedes appartementen

Mercedes doet een gevalletje go big or go home. Met 2,5 miljoen vierkante voet (we hebben het immers over Amerika) is Mercedes-Benz Places in Miami één van de grootste vastgoedprojecten in aanbouw in Florida.

Het begon allemaal vorig jaar met de verkoop van Tower 1. In slechts vier dagen tijd werden honderd woningen verkocht. Het appartement van 67 verdiepingen hoog is momenteel in aanbouw. Geïnteresseerden kunnen de Sales Gallery bezoeken, waar een interieurdesign van de suites te bekijken is.

Hoogtepunt van het nieuwe appartementencomplex is de Silver Arrow Lounge. Alleen inwoners krijgen toegang tot deze aparte ruimte. In de Silver Arrow Lounge komt een zwembad van 16 meter en een groot zonneterras. Het ontwerp van deze ruimte is geïnspireerd op de klassieke Mercedes-Benz ‘Silberpfeile’ racewagens.

Aan de omgeving van het luxe wooncomplex is natuurlijk ook gedacht. Er komen wandelpaden, multifunctionele speeltuinen, padel- en basketbalvelden, groene ruimtes en een Underline Park-systeem. Aan parkeren is natuurlijk gedacht, we hebben het immers over appartementen van Mercedes.

Het enorme project in Miami omvat 800 appartementen, variërend van studio’s tot driekamerappartementen. Kopers van de woningen krijgen uitzicht over Miami, Biscayne Bay en de Atlantische Oceaan.

Naast woningen, moet Mercedes-Benz Places een hub worden voor van alles en nog wat. Horeca, kantoorruimte, een hotel, gezondheids- en fitnessfaciliteiten. Noem het maar op.

Ryan Serhant

Vastgoedmakelaar Ryan Serhant, bekend van de Netflix-serie Owning Manhattan, heeft de deftige taak al deze appartementen te verkopen. Zijn vastgoedbedrijf SERHANT is verantwoordelijk voor de verkoop van het complex.