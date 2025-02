Nieuwe Citroën AMI- en Fiat Topolino-rivaal is een oude bekende

En dat bedoelen we in de meest letterlijke zin van het woord.

We hebben het steeds over spotgoedkope EV’s, maar daarbij vergeet je vaak dat er een categorie kleine EV’s is waar het allemaal nog goedkoper kan. Dan lever je wel dingen in als verfijning en soms zelfs het zijn van een volwaardige auto. We hebben het dan natuurlijk over auto’s als de Citroën AMI, tweelingbroer Fiat Topolino en bijvoorbeeld de elektrische ‘brommobielen’. Die mag je al besturen als je 16 bent, maar dan zijn ze beperkt op lage snelheden (vaak 45 km/u).

Aznom

Er is een nieuwe speler die iets gaat proberen in dat segment. Het gaat om het Italiaanse Aznom. Dat is inderdaad Monza achterstevoren, maar belangrijker is het een merk dat je waarschijnlijk (tegen wil en dank) nog herinnert van een nogal gestoorde RAM-truck.

Je zou dus verwachten dat dit bedrijf geen idee heeft hoe je een kleine auto aanpakt. Da’s niet helemaal juist overigens, want Aznom pakte al eens een Fortwo om wat verfraaiingen op aan te brengen. En dat doet het merk nu dunnetjes over. Dé rivaal van Aznom om Citroën, Fiat en meer te lijf te gaan is: een Smart Fortwo.

Aznom 4teen

En dan niet een recent model of een hommage, nee, een originele eerste generatie Smart Fortwo. Maar dan 100% elektrisch onder de noemer ‘4teen’. Uiteraard is elektrisch rijden wat Smart ook deed met de laatste generatie Fortwo, maar Aznom pakt het originele model bij de kladden. Op zich slim, dat is goedkoper en de Smart stond er juist om bekend dat het ding ondanks zijn formaat zeer veilig was. Dankzij de veiligheidskooi die je altijd kreeg in een Smart, evenals airbags, ESP, ABS en gordelspanners, noemt Aznom de 4teen ‘de veiligste in zijn klasse’. Met de Ami en dergelijken als vergelijk ook wel logisch.

Tieners

En waar slaat die naam 4teen op? Welnu, de Aznom-ombouw maakt van de Fortwo niet een volledige EV. Het gaat om een 11.4 kWh groot accupakket waarmee je 140 kilometer ver komt. Voor een stadsrakker prima, want verder dan de stad ga je waarschijnlijk niet komen. De 4teen is namelijk bedoeld voor de zogeheten L6e- en L7e-categorieën. Dat zijn Europees vastgestelde normen voor auto’s die met snelheidsbeperkingen door iemand jonger dan 18 bestuurd mogen worden. Een beetje zoals onze brommobielen of een MMBS. L6e betekent dat de auto beperkt wordt op 45 km/u en L7e betekent 90 km/u.

Recyclen

Er is nog een reden voor Aznom om de 4teen te baseren op een oude Fortwo. Zij kunnen namelijk zo een ‘oude’ Fortwo recyclen. In plaats van een oude auto in de shredder gooien, krijgt deze zo een tweede leven (behalve de motor, die gaat in de shredder). Bovendien kan Aznom hem een beetje oppimpen voor je. Zo kan je het interieur op allerlei manieren laten voorzien van nieuwe stofjes. Kijk bijvoorbeeld die ‘Daytona’-stoelen die lijken op die van een Ferrari!

Dat heeft wel een nadeel: de Aznom 4teen is schreeuwend duur. 24.339 euro, zonder opties. Dat is bijna vier keer zo duur als een Ami. Ja, dan zit je wat veiliger, maar dan heb je wel een oude auto met een nieuwe aandrijflijn. Een leuk idee, maar of het gaat werken?