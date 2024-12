Dit is het ultieme huis voor de vrijgezelle petrolhead

Voor de vrijgezelle petrolhead inderdaad. Kom, ik laat je zien wat ik bedoel!

Sommige dingen zijn anno nu veel leuker dan vroeger. Toen moest je nog in de schemering langs de huizen lopen om onbespied naar binnen te kunnen gluren om zo een glimp van de privélevens van mensen op te vangen.

Tegenwoordig gaat dat een stuk makkelijker. Iedereen pleurt zijn hele hebben en houwen op Hyves en MySpace en kletst met Jan en alleman via ICQ. Onze date-voorkeuren zien we op Tinder en binnengluren kan via Funda.

En dat laatste hebben we weer uitgebreid gedaan, onbeschaamd in de levens van huizenverkopers neuzen. En toen vonden we deze. Het ultieme huis voor de vrijgezelle petrolhead.

Het ultieme huis voor de vrijgezelle petrolhead

Vrijgezelle petrolhead inderdaad, want het huisje is niet echt ruim genoeg om met een gezin in te wonen. We zien een appartementje van 47m2, een leuk dakterrasje van 20m2 om bier te drinken met je maten en je badkamer heeft vloerverwarming. En afzichtelijke messing kranen, dat ook.

Maar daar gaat het allemaal niet om. het gaat om de garage die eronder ligt. 55m2 groot en daar passen maximaal 3 auto’s in. Maar da’s nog niet alles, er bevindt zich ook een brug waarmee je veel makkelijker uit de voeten kunt als klussende petrolhead!

Of zoals de makelaar zou zeggen; “Een woning welke een majestueuze garage herbergt die niet zomaar een ruimte is, maar een heiligdom voor uw vierwielige parels. Hier smelten karakter, authenticiteit en passie samen tot een uniek toevluchtsoord voor de ware petrolhead zonder gezinsperikelen!”

Wat kost die hut?

En nu wil je weten waar dit ultieme huis voor de vrijgezelle petrolhead zich bevindt en wat het kost natuurlijk. Ha, dat treft, dat ga ik je nu vertellen. Je moet ervoor naar Hilversum verhuizen (gezellig om de hoek bij mijn werk, kom eens langs) en je moet 340.000 euro meebrengen. Kosten koper.

En heel eerlijk, da’s niet eens zo gek veel geld in een tijd dat je voor een overdekte parkeerplaats op 20 minuten rijden zomaar een miljoen of meer mag aftikken. Dus, ben of ken jij een vrijgezelle petrolhead, wijs hem dan even op dit artikel.

Dan hebben we meteen een plek waar we van de zomer kunnen sleutelen, barbecueën en bier zuipen.

Ik vind het een goed plan!