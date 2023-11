Goed nieuws, de gemiddelde occasion wordt wéér goedkoper

Je leest het goed, er wordt iets goedkoper. En dat geldt dus voor de gemiddelde occasion. Die is veel voordeliger geworden.

Het is weer een nieuwe maand, dus dat betekent cijfertjes kijken over de maand ervoor. En vandaag hebben we weer de cijfers over de prijs van de gemiddelde occasion in Nederland.

En zoals de titel wellicht al weggaf; een gemiddelde occasion is een stuk goedkoper geworden. Sterker, het scheelt best een klap geld in vergelijking met de prijs van een tweedehandsje begin dit jaar. Je kan er bijna 5 keer van tanken…

Gemiddelde occasion wordt wéér goedkoper

Want in vergelijking met begin dit jaar is een occasion gemiddeld 500 euro goedkoper. Of minder duur. En dat is een trend, want de prijs blijft maar zakken. Begin dit jaar kostte een tweedehands je gemiddeld € 24.519 en in oktober was dat €24.097. Dat blijkt uit cijfers van AutScout24 en die kunnen het weten.

In vergelijking met een jaar geleden ligt de prijs van een occasion nog wel hoger, die was toen €23.403. De prijzen begonnen toen flink te stijgen, tot er in maart een daling inzette. Die tot de dag van vandaag voortduurt.

En dan hebben we voor jullie ook een leuk lijstje met wat nou de populairste occasions zijn van de afgelopen maand. Gerangschikt op verbrandingsmotoren en elektrisch. Zit er iets tussen wat jij toevallig gekocht hebt?

Maar goed. Met een beetje mazzel daalt de prijs voor een gemiddelde occasion volgend jaar naar een schappelijke 15.000 euro zakt. Of iets in die richting. IS toch gewoon leuk voor ons als occasionkoper?