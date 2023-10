Autoverzekering premie stijgt gigantisch voor jonge automobilist

De jonge automobilist heeft een doorgaans een pittig dure autoverzekering.

Jong en onervaren. En dus zien verzekeraars je als een risico. Dat is altijd al zo geweest. De laatste jaren loopt het echter de spuigaten uit als het gaat om premie. Al langer is bekend dat de verzekeringspremie voor jongeren een recordhoogte heeft bereikt. Er zijn nu nieuwe cijfers van Independer die deze ontwikkelingen in kaart brengen.

Leeftijdscategorieën

Ervaren automobilisten van 25 jaar of ouder moeten doorgaans ook meer betalen. De stijging is echter niet zo groot als bij de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar. In een periode van twee jaar is de premie voor deze leeftijdscategorie met maar liefst 22,5 procent gestegen. Gemiddeld betalen ze 152 euro per maand, of 1.701 euro per jaar.

Een groot verschil in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Automobilisten tussen de 25 en 34 jaar zijn 9,9 procent meer gaan betalen voor hun autoverzekering. De kleinste stijging is voor de groep tussen de 35 en 44 jaar, namelijk 5,9 procent. Daarna stijgen de premies weer. Wie 45 tot 54 jaar is moest 7,8 procent meer gaan lappen en tussen de 55 en 64 jaar zelfs 8,4 procent.

Premiestijgingen zijn het gevolg dat auto’s steeds duurder worden om te repareren. Allemaal leuk en aardig natuurlijk die laserlampen in je BMW of geavanceerde rijhulpssystemen. Vervanging bij schade loopt dan toch al gauw in de duizenden euro’s. Verzekeraars berekenen dat weer door in de premies. Jongeren claimen vaker schade in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, daardoor worden ze ook het hardst geraakt.

Autorijden = duur voor jongeren

Het nadeel is dat een jongere wel twee keer nadenkt over het aanschaffen van een auto. Het rijbewijs halen is duurder dan ooit door gestegen kosten. Bovendien zijn occasions over het algemeen duurder geworden. De benzineprijzen zijn niet mals én dan nu ook nog eens een peperdure autoverzekering. Kortom, de jongste automobilisten moeten diep in de buidel tasten om te kunnen autorijden. (via Nu.nl)