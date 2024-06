Nieuwe elektrische Ferrari gaat echt schofterig duur worden

En als we zeggen dat de nieuwe elektrische Ferrari schofterig duur gaat worden, bedoelen we ook dat de nieuwe elektrische Ferrari schofterig duur gaat worden. Want dat wordt ‘ie. Echt heel duur…

Ferrari’s zijn nooit echt goedkoop geweest, zeggen we met gevoel voor understatement. Alhoewel, een 250 GTO kostte nieuw zo’n 18.000 dollar. In deze tijd is dat spotgoedkoop, zeker als we in ogenschouw nemen wat je er anno nu voor vangt…

Maar goed, voor een beetje 296 GTB betaal je zo al 310.000 euro en dan moet je hem nog aankleden. Duur inderdaad. Maar nog niet zo schofterig duur als de nieuwe elektrische Ferrari gaat worden. Want daar gaan ze een belachelijke prijs voor vragen…

Nieuwe elektrische Ferrari wordt schofterig duur

Persbureau Reuters heeft van een kuchende man in een regenjas vernomen dat de vanafprijs van de nieuwe elektrische Ferrari minimaal 500.000 euro gaat worden. Je leest het goed. EEN HALF MILJOEN EKKERMANNEN voor een elektrische auto. Schofterig duur inderdaad.

Voor een exemplaar met een dikke V12 is het al veel geld, maar voor een elektrische auto is een half miljoen echt veel en veel te veel geld. Zeker als je nagaat dat het bij die 500K pas begint. Dan moet hij nog worden voorzien van opties en die zijn niet bepaald gratis bij Ferrari…

Voor dat geld kun je bij Porsche exact twee exemplaren van de Taycan Turbo GT halen. Wat al bepaald geen stakker is, zullen we maar zeggen. En kon je bij een benzine-Ferrari nog zeggen dat je om de huil van de V6/V8/V12 graag wat extra betaalde, bij de elektrische gaat dat niet op. Ondanks dat er nog steeds wat herrie uitkomt…

Goed, nu weet je dat de nieuwe elektrische Ferrari schofterig duur gaat worden. Mocht je denken; ik hou van schofterig duur, help me van mijn geld af meneer Kroymans, vanaf eind volgend jaar zou je hem moeten kunnen bestellen.

Maar wij slaan even over…