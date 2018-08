Aventador gestolen in Frankrijk, duikt op in Polen

Een bijzonder verhaal.

Wie de afgelopen jaren is geweest in Saint Tropez, Monaco of Cannes kent de opmars van auto’s uit het Midden-Oosten. Flanerend over de boulevard, stikt het van de Lambo’s, Bugatti’s en Ferrari’s met kentekens afkomstig van Qatar, Dubai, of Saoedi-Arabië.

Één van de flanerende auto’s was recent gestolen in Cannes. Het gaat om een witte Lamborghini Aventador LP700-4, met een aftermarket spoiler en een wrap. Een opvallende verschijning, dat zeker. De auto werd gestolen nadat de eigenaar slachtoffer was van oplichting.

De 30-jarige Abdullah Alfahim uit Dubai wilde zijn Lamborghini van Cannes naar Londen laten vliegen. Via sociale media nam een oplichter contact op met Alfahim. Deze oplichter bood zijn service aan om de auto naar Londen te vliegen. In vertrouwen ging Alfahim mee in het verhaal. Zo gezegd zo gedaan. De oplichter kwam de Aventador ophalen bij het hotel in Cannes en vervolgens hoorde Alfahim niets meer. Het verkregen telefoonnummer van de man was geblokkeerd.

De dieven waren echter alles behalve snugger. Een Lamborghini Aventador is immers geen Volkswagen Golf. Via diverse posts op sociale media kon de politie achterhalen waar de Lamborghini stond geparkeerd. Het bleek een locatie in Polen. Dit was een tussenstop voor de autodieven. Ze waren van plan om door te reizen naar Oekraïne en Rusland.

De politie heeft de dieven gearresteerd en de Lamborghini meegenomen naar de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten in Polen. Alfahim is nu in Londen en zoekt uit om de Aventador naar de Britse hoofdstad te krijgen. (via Khaleej Times)

Fotocredit: a_alfahim op Instagram