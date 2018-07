De Bugatti Chiron laat je nu sterretjes zien

Stargazing.

In de beste computergame ooit (de eerste Deus Ex uit 2001) zegt de grote schurk op een gegeven moment “I’m gonna burn like the brightest star”. Hierop zeg jij als hoofdpersonage JC Denton “You’re gonna burn alright”. Episch. Verder heeft deze intro niet zoveel te maken met de nieuwste optie op de Bugatti Chiron, ik moest er op een of andere manier alleen even aan terugdenken toen ik de plaatjes zag.

Enfin, zoals je al kunt zien op de plaatjes kan je de megalomane hypercar nu laten uitrusten met een doorzichtig dak. Bugatti noemt de optie ‘Sky View’, bijna net zoals Alfa Romeo dat deed op de onvolprezen Brera (aankoopadvies) ‘Sky Window’. In tegenstelling tot bij de Brera, bestaat het dak in de Chiron echter niet uit één, maar uit twee panelen. Dit zorgt ervoor dat de spijl die over het midden van de auto loopt behouden kan blijven en geeft de ‘Bug’ een klassieke aanblik. Hebben ze niet verkeerd gedaan, in mijn ogen.