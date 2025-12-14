Dit is de breedste Ferrari Purosangue van Nederland

Deze eigenaar vond een standaard Purosangue niet imposant genoeg. #SpotvandeWeek

Met zijn atmosferische V12 is de Ferrari Purosangue extreem prijzig in Nederland. Voor deze auto betaal je minstens 6 ton. Afhankelijk van je enthousiasme bij het samenstellen kan de prijs oplopen tot 7 of 8 ton. Dat weerhoudt mensen er echter niet van om een exemplaar te kopen. Er staan inmiddels al 46 Purosangues op Nederlands kenteken. Gezien het prijskaartje is dat een indrukwekkend aantal.

Novitec

Voor de eigenaren is dit wel een probleem. Als je 6 tot 8 ton uitgeeft aan een SUV wil je iets unieks. Daar heeft de eigenaar van deze Purosangue, gespot in Oisterwijk, wat aan gedaan. Deze auto is voorzien van een Novitec-bodykit.

Het meest opvallende element aan de bodykit zijn natuurlijk de brede wielkasten. Deze zorgen ervoor dat de auto maar liefst 2,09 meter breed is. Het komt de proporties verder niet tegen goede. Die zijn al eigenaardig bij de Purosangue en deze widebody maakt het niet beter. Het lijkt bijna een mule, waarbij de carrosserie van de ene auto op het platform van een andere auto is geplaatst.

Uitlaat

De auto is tevens verlaagd en voorzien van nieuwe velgen. Het hoogtepunt is echter de uitlaat. Volgens de spotter kun je deze Purosangue al vanaf de andere kant van het dorp horen aankomen. Dat geloven we direct, op basis van het filmpje wat we eerder al op de site gedeeld hebben.

Wat kost zoiets? De catalogusprijs van deze auto is €690.954 en daar komen de Novitec-upgrades nog bij. Alles bij elkaar heeft de eigenaar dus ruim boven de 7 ton betaald voor deze auto. Maar vooralsnog is dit wel de enige Novitec Purosangue in Nederland.

