Leveranciers: kan Tesla ons nog wel betalen?

Er zijn twijfels.

De zorgen groeien rondom Tesla. Elon Musk ziet er in elk interview vermoeiender uit en leveranciers zien de autofabrikant als een risicovolle onderneming. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal heeft leveranciers van Tesla een vragenlijst laten invullen.

De enquête ging onder meer over het financiële plaatje. Er deden 22 bedrijven mee aan de vragenlijst. 18 van de 22 bedrijven hebben aangegeven Tesla als een financieel riskant bedrijf te zien. Er zijn zorgen dat de Amerikaanse autobouwer een punt bereikt dat leveranciers niet meer kunnen worden betaald.

Meerdere leveranciers die mee hebben gedaan aan de enquête geven aan dat Tesla in het verleden gevraagd heeft voor een uitstel van betaling, of om geld terug te storten. Hoewel de zorgen groeien heeft Elon Musk al eerder aangegeven dat zijn Tesla niet failliet zal gaan. Of dit een waarheid of een geruststelling jegens bedrijven en investeerders is, is altijd afwachten.

Het goede nieuws is dat de productie van de Model 3 stapje voor stapje verbetert en de productieaantallen toenemen. Dit najaar zal alles op alles gezet worden om in 2019 de focus te leggen op wereldwijde leveringen, waaronder in Nederland.