Bewijs: Nederlanders zijn gek op SUV’s

Groot, groter, grootst.

Alles moet groter, beter, luxer. Consumeren tot we er bij neervallen. Persoonlijk heb ik echter weinig met een SUV. Ik heb simpelweg de ruimte niet nodig en in de stad is het maar vervelend inparkeren met zo’n joekel. Ben ook allergisch voor veel motorrijtuigenbelasting betalen, dus je zult mij niet gauw betrappen in een Sports Utility Vehicle.

Ik, en vele Autoblog-lezers met mij, zijn zeer in de minderheid. Een groot deel van de bevolking is namelijk gek op het concept. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld zijn SUV’s en crossovers geliefd en in opmars. Niet iedereen heeft een leaseauto of is op zoek naar een nieuw exemplaar. Daar komt Autotrack.nl in beeld. De occasionsite ziet ook een opmars in de vraag naar SUV’s, zo laat men weten.

Uit onderzoek van Autotrack blijkt dat 55 procent van de Nederlanders de voorkeur geeft aan een auto met een hoge instap. De afgelopen 10 maanden zijn de verkoopaantallen van SUV’s met bijna 16 procent toegenomen. Niet alleen 4×4’s, maar ook eenvoudigere crossovers met enkel voorwielaandrijving zijn in de cijfers meegenomen.

Vroeger was de buurman onder de indruk van je zakensedan ‘met een V6!’. Nu scoor je punten als je een Tiguan rijdt met R-line pakketje. De tijd van bejaarden en een hoge instap ligt dus achter ons. Gezinnen en ook jonge stellen zien zo’n grotere auto wel zitten. Zeker als er straks volledige elektrische SUV’s komen.

Steeds meer autobedrijven bieden ook nieuwe auto’s aan op een platform als Autotrack. De site ziet op dit moment dat één op de vier nieuwverkopen een SUV betreft. Dat komt neer op ruim 25 procent. Voor occasions betreft dit 14 procent van de verkopen. De populairste nieuwe SUV’s op Autotrack zijn op dit moment de Volkswagen Tiguan, Volkswagen T-Roc, Peugeot 2008, Nissan Qashqai en de Audi Q2. De populairste SUV occasions zijn de Renault Captur, Nissan Qashqai, Volvo XC60, Volkswagen Tiguan en Peugeot 2008.