Voor hoe weinig staat er 'Volkswagen GTI' op je auto? - Autoblog.nl

Spoiler alert: de goedkoopste Volkswagen GTI is inderdaad zeer goedkoop. Maar is het wat?

Als je een auto zoekt, is de kans groot dat je je kunt vinden in een Golf. Die is er immers – helemaal vandaag de dag – voor alles en iedereen. Acht generaties, 45 jaar, vele versies. Wil je snel dan heb je de GTI of de R, wil je ruim dan heb je de Variant, en als je goedkoop wil dan kun je uit één van de acht generaties vast iets moois vinden. Bovendien was de auto razend populair en staat Marktplaats er vol mee. Dat hebben we recent bewezen door de originele en de duurste uit te lichten.

Gran Turismo Inezione

Maar de leukste letters die je na Golf kunt vinden, op wellicht R na, blijven toch GTI. De eerste generatie gaat al sinds 1976 mee en sindsdien is er van elke generatie een GTI. Deze is voorwielaangedreven, heeft meer pit en ziet er sportiever uit dan andere Golfjes. Een leuk en vooral iconisch recept. Vandaar dat de originele GTI’s, die we net benoemden, grof geld opleveren. De welbekende klassiekerstatus doet een duit in het zakje.

Veel goedkoper

Dat gaf ons een idee. Vrijwel elke GTI is nog steeds duur voor wat het is. Dus hoe goedkoop kun je er toch eentje bemachtigen? Daarvoor moeten we naar het zwarte schaap in de familie. Want ook de GTI kende mindere dagen en volgens menig liefhebber was dat de Golf 4. En inderdaad: die levert het laagste bedrag op in de zoekresultaten op Marktplaats.

Niks aan

Wat koop je dan? Een auto die op het oog weinig verschilt met de reguliere Golf uit 1999. Geen dikkere bumpers, geen andere heftige modificaties. Eigenlijk het enige waaraan je kunt zien dat dit een GTI is: de dakspoiler en de letters ‘GTI’ op de bips. Maar niet de GTI zoals je hem hoopt: niet met rode letters. Alsof iemand zelf wat plaklettertjes heeft besteld van AliExpress.

Datzelfde geldt eigenlijk voor de prestaties van de auto. De 1.8 viercilinder is weinig gepeperd en levert 150 pk. Dat levert een niet indrukwekkende sprint op van 8,5 seconden naar de 100. Ja, Volkswagen verkocht dit als een echte GTI, maar potten breken doe je er niet mee.

Moe exemplaar

Tel daarbij op dat je ook nog eens veel betere Volkswagen Golf 4 GTI’s kunt vinden voor iets meer geld. Dit exemplaar heeft meer dan 320.000 km achter de kiezen en is bovendien niet helemaal vrij van gebreken. Volgens de verkoper zijn er een paar dingen mis mee waar je voor weinig geld een volledige reparatie aan hebt uitgevoerd. Daar heeft hij zelf geen zin meer in.

Prikkie

Desalniettemin was de zoektocht bedoeld voor een goedkope Volkswagen GTI en het moet gezegd worden: goedkoop is hij wel. Voor 800 euro rijd jij rond met de letters GTI op de bips van je auto. Wel de felbegeerde naam maar niet de felbegeerde auto kopen kan op de advertentie van de Golf 4 GTI.