‘Volledig elektrische i7 vervangt 7 Serie, ook M-versie’

Het lijkt definitief over en uit te zijn voor kolossale motoren in de BMW 7 Serie: elektrisch is de volgende stap.

BMW lijkt een beetje achter te lopen op de ‘serieuze’ EV’s. Hun i3 was er vroeg bij, maar had als enige auto wat nadelen in het dagelijks gebruik (als dat buiten de stad plaatsvindt). Naast een breed scala aan plug-in hybrides moet het grote elektrische feest bij BMW nog plaatsvinden. De iX3 en i4 komen er bijna aan, maar dat mag ook wel een keer.

Volgende

Dan heeft BMW dus een elektrische compacte SUV en een vierdeurs coupé/sedan. Maar het merk denkt al groter. Letterlijk. BMW wil tegen 2030 meer dan zeven miljoen elektrisch aangedreven auto’s op de weg gezet hebben. Niet alleen BEV’s, maar ook PHEV’s tellen mee. Toch is géén uitstoot beter dan lage uitstoot en is BMW toch bezig met een arsenaal elektrische auto’s. Mettertijd zullen de X1 en 5 Serie bijvoorbeeld een volledig elektrische versie krijgen. Maar eerst is het tijd voor het vlaggenschip: de 7 Serie.

E32

Over de top

Bij een grote auto horen grote motoren. De 7 Serie had sinds de E32 (tweede generatie) dan ook optioneel een dik arsenaal. Een aantal verschillende power-outputs uit een V8 en natuurlijk de 750i met V12. Als de sterren op de juiste plek hadden gestaan had BMW wellicht zelfs de ‘Goldfish’ gebouwd met een V16! Kortom: als een imagobouwer of vlaggenschip was eigenlijk niks te gek voor de 7 Serie.

E38

V12

Want zelfs tot en met het heden speelt een V12 nog een rol bij BMW. De 760i is een lettercombinatie die past bij het merendeel van de 7 Series. Uiteraard met ondertussen de nodige upgrades, variaties, zodat hij modern bleef.

E65

Of het nou de 760i of de M-versie M760Li was, het was altijd de dikste versie. Daar komt verandering in. Stiekem wisten we dat al, maar BMW lijkt aan te geven dat de nieuwe BMW 7 Serie exclusief in niks anders dan elektrische vorm komt. Brandstofmotoren compleet exit. De enige kanttekening zou kunnen zijn dat PHEV-versies ook meegerekend worden. De ontwikkeling is echter al in volle gang en de planning zegt 2023 voor het elektrische model en dus de nieuwe 7.

F01

Elektrische i7 met M-spul

De naam gaat er overigens wel door veranderen, van 7 Serie naar i7. Dat is verder niet verrassend, lijkt ons. Exclusieve bronnen bij BMWBlog weten aan te geven dat de M-versie M760Li wel een opvolger krijgt. Deze wordt dus ook volledig elektrisch en gaat i7 M60 heten. Deze versie heeft de grootste accu: 120 kWh. Een rijbereik van 630 km op WLTP werd al genoemd. Niet slecht.

Het is allemaal nog even gissen, maar een volledig elektrische BMW 7 Serie zit sowieso in het verschiet. Zeg nog even gedag tegen de benzine- en dieselmotoren van de 7. Het kan zo over zijn.