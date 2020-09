Officieel: Tesla Model S Plaid is bloedsnel en spotgoedkoop - Autoblog.nl

De Tesla Model S Plaid rijdt weer wat records bij elkaar. En dat voor een zacht prijsje.

Na de komst van de Porsche Taycan en Lucid Air slaan Elon Musk en de zijnen terug met de Tesla Model S Plaid. Tesla was voorheen de bouwer van de snelste elektrische sedan en wil dat weer zijn. We maakten al kennis met de auto tijdens recordpogingen op Nürburgring.

Die Model S was voorzien van drie motoren met meer vermogen, een aangepast chassis, grotere spoorbreedte, bredere wielen en banden, grotere remmen en flink wat cosmetische upgrades.

Aandrijflijn

Die hebben het allemaal niet gehaald. Alleen de aandrijflijn haalt de serieproductie. De Tesla Model S Plaid heeft drie motoren. Gezamenlijk leveren die 1.100 pk. De 0-100 km/u sprint moet gedaan zijn in 2,1 seconden en de topsnelheid is 322 km/u. Op een volle accu kun je 840 km halen. De auto doet een rondje Laguna Seca in 1:30,3. Dat is op het niveau van een Porsche 911 GT3 RS 4.0 uit 2019. Volgens Elon Musk kan er nog wel drie seconden van die tijd worden afgereden.

De kwartmijl is in minder dan 9 seconden achter de rug. Aanvankelijk zou de Tesla Model S Plaid begin 2020 op de markt zijn gekomen, maar de auto komt nu pas aan het einde van 2021. Tijdens het evenement liet Elon Musk een promofilmpje zien van de snelle Model S. Deze lijkt optisch al minder heftig dan het prototype dat we op de Nordschleife zagen. De productieversie is echter identiek aan de mindere goden, de Ludicrous en Long Range.

Configureren

Je kunt de Tesla Model S Plaid al configureren op de website. Er is keuze uit dezelfde 5 kleuren (wit, grijs, zwart, blauw en rood), twee velgdesigns (19 inch of 21 inch) en drie interieurkleuren (zwart, wit of beige). Ook is er een prijs bekend: de supersnelle Tesla gaat 139.990 euro kosten. Dat is aanzienlijk goedkoper dan de Taycan. Een Porsche Taycan Turbo S kost namelijk 192.125 euro.