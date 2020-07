Babyblauwe MTM RS5 doet denken aan betere tijden

Deze babyblauwe MTM RS5 heeft eindelijk een randje.

Het was vroeger zo simpel. Een snelle BMW M3 nam je als tweedeurs, de snelle middenklassers van Mercedes waren het beste als vierdeurs en bij Audi waren ze gespecialiseerd in snelle stationwagons. Natuurlijk hebben de fabrikanten het weleens geprobeerd, maar elk Duits merk lijkt zo zijn favoriete carrossievorm te hebben

RS5 Coupé

En zo is er ook een RS5 Coupé. In vergelijking met de M4 Coupé (die net uit productie is) en de C63 AMG Coupé, is de RS5 Coupé een beetje braaf. Daar brengt deze babyblauwe MTM RS5 verandering in. Motoren Technik Mayer is al jarenlang een Audi-specialist en dat zien we aan de specs van deze RS5.

Drie stages

Er zijn drie stages. De eerste stage is een vermogensstijging van 450 naar 532 pk. Het koppel stijgt van 600 naar 700 Nm. Niet verkeerd, zeker niet dankzij de nieuwe topsnelheid van 290 km/u. Een Stage II-kit is ook leverbaar. Deze is marginaal sterker met 560 pk aan vermogen en 732 Nm aan trekkracht. Volgens MTM moet deze versie óók 290 km/u halen. Een Stage I kit kost ongeveer 1.500 euro, een Stage II kit rond de 2.000. Redelijk prijzig voor een ECU-tune, maar MTM staat hoog aangeschreven en deze kits zijn altijd prijzig als de auto nog nieuw is.

Veel meer hardware

De volgende stap is meteen véél prijziger (net als de RS5 zelf), namelijk meer dan 25 mille. Bij deze Stage III-kit krijg je wel ontegenzeggelijk veel meer hardware. Denk aan nieuw luchtinlaat-systeem (AWE AirGate van koolstofvezel), grotere MTM intercooler, open luchtfilter, wastegate en een setjes gemodificeerde turbo’s met groter compressor- en turbinewiel. Het resultaat is 603 pk en 820 Nm. Hiermee kun je in 3.2 seconden naar de 100 km/u knallen. De topsnelheid van deze babyblauwe MTM RS5 is 320 km/u.

BBS

Qua uiterlijke wijzigingen doet MTM niet heel erg veel. Je kunt kiezen uit chromen of juist zwarte badges en wat MTM-stickers. De enige echt visuele aanpassing zijn de verlagingskits of de beschikbare velgensets. Ditmaal is er keuze uit diverse velgen van BBS. De ‘flowformed’-velgen zoals de CH-R, CC-R en CI-R zijn er vanaf 700 euro per velg. Er is ook een meerdelige velg, de BBS LM. Deze kost 1.400 euro per velg. Gesmede velgen (BBS FI-R) zijn ook mogelijk. Deze kosten zo’n 2.100 euro per velg. De babyblauwe MTM RS5 op de niet talrijke afbeeldingen heeft overigens nog de standaard 20 inch velgen.