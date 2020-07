Lamborghini SCV12 weer een stukje dichterbij

Beetje bij beetje weten we meer over de Lamborghini SCV12.

Lamborghini is heel erg ver met zijn SCV12, wat betekent dat deze tegelijkertijd heel dichtbij is. Voordat we verder gaan met het beizgen van Guus Meeuwis en Vagant-esque teksten, kunnen we niet anders concluderen dat het een absoluut monster gaat worden.

Squadra Corse V12

De Lamborghini SCV12 (Squadra Corse V12) is een auto waarmee Lamborghini kan aantonen waartoe ze in staat zijn. Normaal gesproken doen merken dit met een concept car, maar Ferrari heeft destijds een briljant stukje markt aangeboord met de FXX. Auto’s waarmee je niet de straat op mag, maar ook niet kunt meedoen aan welke race dan ook.

Lamborghini SCV12

De Lamborghini SCV12 is dus zo’n auto. Het is een van de hypercars waar we enorm naar uit kijken, niet in de minste plaats door de goddelijke V12 motor. Langzaam maar zeker laat Lamborghini ook al doorschemeren hoe de auto eruit komt te zien. We zagen al een paar foto’s van een gecamoufleerd exemplaar, voor nu hebben we een afbeelding met daarop een ongecamoufleerde SCV12!

Niet ideaal

Heel toevallig is de lichtinval niet ideaal, maar je kunt voldoende zien om een idee te krijgen van waar het naartoe gaat. We zien overduidelijk de enorme spoiler, splitters en andere luchtgeleiders. Check de flaps achter de achterwielen. Ook een gaaf detail zijn en de enorm laag geplaatste koplampen, die doen denken aan de Porsche 935/75 raceauto.

Nieuw platform

De Lamborghini SCV12 is overigens niet een Aventador met een grappig koetswerk eroverheen. De auto staat op een compleet nieuwe koolstofvezel platform. Ondanks dat er niet geracet kan worden met de auto, is de SCV12 wel als dusdanig ontwikkeld. De downforce is beter dan bij menig GT3 raceauto, aldus Lamborghini.

Hoogtepunt

Een van de absolute hoogtepunten van de SCV12 is diens motor, een atmosferische 6.5 liter twaalfcilinder. Het maximum vermogen van deze motor bedraagt 830 pk. In tegenstelling tot veel andere Lamborghini’s heeft dit monster enkel en alleen achterwielaandrijving. De transmissie is een sequentiële bak met zes voorwaartse verzetten. Met 830 pk op de achterwielen is het wel een lekkere gedachte dat je het stuur vast kunt houden.

De Lamborghini SCV12 wordt binnenkort onthuld, een datum is nog niet bekend.