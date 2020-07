Tesla Model 3 vs A45 S AMG in de Franse Alpen

Kan de elektrische auto de nieuwe Mercedes-AMG A45 bijhouden in dit bochtige gebied?

In bovenstaande video is te zien hoe een Tesla Model 3 Performance het opneemt tegen een Mercedes-AMG A45 S. Volgens de uploader van de video zit zowel achter het stuur van de Tesla als de AMG een professionele coureur, actief in de LMP en WRC. Dit neemt niet weg dat beide bestuurders behoorlijk wat risico nemen op de openbare weg. Tip voor de volgende keer: zoek het circuit op!