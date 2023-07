BAC gaat het in de zandbak proberen

BAC kiest voor een avontuur in Saudie-Arabië.

Wat is nu een goede markt om je niche product aan te bieden? Een markt met genoeg rijkelui die op regelmatige basis toe zijn aan nieuwe speeltjes. En dat brengt ons bij Briggs Automotive Company (BAC). Het Britse sportautomerk, bekend van de Mono, heeft een dealernetwerk geopend in Saudie-Arabië. De zoveelste Porsche of Ferrari is ook zo saai hè.

Het is onderdeel van een wereldwijd plan van BAC om het merk op grotere schaal aan de man te brengen. Het merk kondigde eerder aan drie dealers te openen in de Verenigde Staten, twee dealers in Azië en nu is het Midden-Oosten aan de beurt. Kortom, BAC trekt alle registers open om een nieuwe doelgroep buiten Europa aan te spreken.

Het hebben van een wereldwijde dealernetwerk is de volgende belangrijke stap voor het merk. BAC exporteert 80% van de auto’s die ze produceren in 45 verschillende landen.

Om potentiële klanten in Saudie-Arabië lekker te maken voor de nieuwe BAC Mono R had de Britse automaker het apparaat meegenomen naar de Saudische Grand Prix. Nu de dealer in het land actief is kunnen er eindelijk orders worden genoteerd. BAC is de samenwerking aangegaan met Veloce Life in Saudie-Arabië, een lokale specialist op het gebied van exclusievere auto’s.

Later dit jaar moeten de eerste leveringen plaatsvinden. Het allereerste exemplaar is nu te bewonderen in de kersverse showroom. Het gaat hier om een Mono R in naakt carbon, zodat de structuur van het lichtgewicht materiaal mooi zichtbaar is.