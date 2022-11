Maserati gaat Ferrari en Porsche achterna

Maserati gaat in de achtervolging op Ferrari en Porsche.

Luxemerken zijn al forse tijd booming business. Lang niet alles gaat goed in deze moderne wereld, maar het is wel zo dat er steeds meer rijke mensen zijn. Deels is het een resultante van dat er überhaupt meer mensen zijn, maar ook andere factoren spelen mee. Het feit dat je in enkele andere werelddelen dan Europa en Noord-Amerika, inmiddels ook dik miljardair kan worden bijvoorbeeld.

Op de beurzen zijn de grote concerns als Louis Vuitton Moët Hennessey geëxplodeerd in waarde. In de autowereld is het niet anders. Enkele jaren geleden werd Ferrari als apart merk naar de beurs gebracht met belachelijk succes tot gevolg. Onlangs volgde Porsche dit voorbeeld en werd ook dit merk erg waardevol. Om het idee te geven: Porsche is momenteel als merk zo’n 90 miljard waard op de beurs. Volkswagen als concern is slechts 80 miljard waard.

Niet gek dus dat Stellantis goud ruikt. AutoNews Europe quoot Maserati CFO Richard Palmer, die stelt dat als Maserati in de komende jaren voldoende omzet draait, het eveneens zelfstandig naar de beurs kan. Nu is dat volume en omzet draaien wel een dingetje voor Maserati. Afgelopen jaar ging het weliswaar iets beter dan het jaar ervoor door de introductie van de Grecale. Echter, Maserati zette nog steeds slechts 24.300 auto’s af en boekte een omzet van slechts twee miljard Euro.

Zoals altijd bij Italiaanse merken is de blik gericht op de immer onzekere toekomst. Zeker is dat de GranTurismo eraan zit te komen. Daarnaast is het de bedoeling dat de Levante en Quattroporte er opnieuw komen als EV’s. De Ghibli daarentegen verdwijnt uit het gamma. Enfin, mocht dit alles nu allemaal een beetje succesvol gaan, kan Maserati ook voor miljarden naar de beurs. Koop dan?