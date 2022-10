Ferrari Enzo Ferrari gaat biem tijdens aflevering aan eigenaar

Er is weer een Ferrari Enzo Ferrari biem gegaan. Dit keer bij aflevering aan de nieuwe eigenaar.

Moderne supercars en hypercars (wat de Enzo Ferrari toch zeker was bij diens introductie) zijn doorgaans een stuk makkelijker om in het gareel te houden dan hun voorvaderen van, pak ‘m beet, dertig jaar en ouder. Maar, dat kan ook bedrieglijk zijn. Met 660 pk op de achterwielen, blijft zo’n Ferrari Enzo een tricky ding. Dat is al wel eens eerder gebleken, maar op het eiland Jersey kwam een kersvers eigenaar er ook achter.

Het fiscaal vriendelijke kanaaleiland is natuurlijk een mooie plek voor een Enzo, maar de Enzo die op Jersey gecrasht is, is niet meer zo mooi. De exoot heeft zichtbaar flink wat schade opgelopen. Onder andere een achterwiel ligt er af, maar ook het bodywork wordt vermoedelijk prijzig om te vervangen. Vooral de linkerkant van de Enzo ligt flink in puin. Ook de uitgeklapte airbag laat zien dat de impact niet mals is geweest.

Wat nu precies de oorzaak is geweest, dat wordt nog onderzocht. Zeker is dat de Enzo op weg was naar zijn splinternieuwe baasje. Dat zal dus een enorme domper zijn geweest. Heb je jarenlang gezocht naar de perfecte Enzo, heeft ‘ie de boottocht en alles overleefd, ga je naar bed alsof je weer 8 jaar oud bent en het 4 december is…krijg je dit. Life is pain, zelfs voor kopers van Enzo’s.

Enfin het is tevens duidelijk dat de Fezza door een middenberm met trottoirbanden is gebeukt (oef) en daarna onzacht tegen een Honda Jazz is geklapt (dubbel oef). Niemand raakte gelukkig gewond bij de klababber, maar de financiële afwikkeling kan nog wel een dingetje worden. De straatwaarde van een onbeschadigde Enzo Ferrari is dezer dagen toch makkelijk twee miljoen. Mocht je nou zelf toevallig in de buurt zijn geweest afgelopen donderdag: de lokale politie is nog op zoek naar tips met informatie over de crash.