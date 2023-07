Ruitenwissers eindelijk normaal te bedienen in een Tesla

Ruitenwissers bedienen in de Tesla Model 3 en Y is niet langer een vervelende handeling.

Waar een merk als Lotus bekend is geworden met de slogan ‘Simplify, then add lightness’ is Tesla groot geworden met ‘minimalistisch en doe alles maar via het touchscreen’. De Tesla-rijder is er inmiddels wel gewend aan geraakt, maar ongetwijfeld zal er een grote groep verlangen naar toch iets meer knopjes.

Zeker voor gebruikelijke handelingen. Zoiets simpels als de ruitenwissers bedienen. Gelukkig komt daar nu een update voor. Met de Tesla Model 3 en Y is het mogelijk om de ruitenwissers te bedienen door middel van een knop op het stuurwiel. Toch niet zo makkelijk als een ouderwetse stengel, maar beter dan bediening via het aanraakscherm.

De feature is nieuw dankzij een software update. Op het stuur van de Model 3 en Y zit een knop. Met de software update mogen gebruikers zelf kiezen welke functie ze toewijzen aan de knop. Je kunt nu onder meer kiezen voor het bedienen van de ruitenwissers in de Model 3 en Y via deze knop.

De snelheid van de wissers, ze aan of uitzetten en ze op standje ‘automatisch’ zetten kan op deze manier. Het staat je vrij de knop op het stuur voor andere zaken te gebruiken. Onder meer de helderheid van het aanraakscherm, ventilatiesnelheid, dashcam, achteruitrijcamera en stuurwielverwarming kan via de knop bediend worden.

Het gaat hier om software update versie 2023.20. Wil je de ruitenwissers bedienen in je Tesla Model 3 of Y en heb je geen zin in die knop óf het touchscreen. Dan is er ook nog een derde mogelijkheid. Gebruik je stem, de wissers reageren op je commando. Succes met de ruitenwissers in je Tesla!

Een oudere situatie van enkele jaren geleden zie je in de video hieronder. Niet super efficiënt.