Bathurst 12h: bijzonder moment door ‘Australische omstandigheden’

Een tafereel wat we niet vaak zullen zien in Zandvoort.

Als je denkt aan lange-afstandsracen, denk je waarschijnlijk aan de 24 uur van Le Mans. En ja, dat is de bekendste. Maar met meerdere bestuurders vechten tegen de dag én nacht, terwijl je zo snel mogelijk over een circuit blaast, dat gebeurt op meer plekken. Sterker nog: de FIA World Endurance Championship met zo’n tien races is niet eens de overkoepelende organisatie achter alle lange-afstandsraces.

12 hours of Bathurst

Er is ook nog de Liqui Moly Bathurst 12h. Je kunt Bathurst kennen van de V8 Supercar-races of heel misschien nog van de speciale Mazda RX-7 Type R Bathurst R. Het gaat in ieder geval om een circuit in Australië. Wanneer de flink opgevoerde Holdens en/of kangoeroes even het circuit verlaten, wordt daar een 12 uur lange duurrace gereden. Opvallend aan de Liqui Moly-versie is dat de LMP1- en LMP2-klassen niet meedoen. De ‘dikste auto’s’ zijn de GT3- en PRO-auto’s, die bij de FIA WEC een paar klassen lager zitten. Zo kon je bij deze race genieten van gloednieuwe racemonsters zoals de nieuwe Mercedes-AMG GT3.

Buidelgedierte

Een dergelijk lange race verloopt niet altijd zonder kleerscheuren. Zo was er tijdens de kwalificatie een klein ongemak. De race moest ‘stilgelegd’ worden met een rode vlag, wat meestal een directe en gevaarlijke situatie betekent. De situatie was wel gevaarlijk en direct, maar niemand raakte gewond. Waarom? We zeiden net al dat de kangoeroes voor de Bathurst 12h even het circuit moeten verlaten. Joey en Kate (echte namen bekend bij de redactie) misten de hint en bevonden zich tijdens hun huwelijksreis in Bathurst nog op het asfalt van de Australische racebaan. Gelukkig blijven Australiërs te allen tijde er droog onder, ook de commentatoren van onderstaande video.

Dat het niet altijd met een sisser afloopt bewijst Walkenhorst Motorsport. De BMW M6 GT3 van het team toucheerde een kangoeroe tijdens de race, helaas liep het slechter af voor de kangoeroe dan voor het team en de bestuurder. Walkenhorst had wat standaard averij, maar hun plek in het algemeen klassement ging naar de maan. Kan gebeuren: bestuurder Nicky Catsburg kan er nog om lachen.

I am so sorry for the kangaroo, obviously not something we like to see but I think it is safe to say our race got kangaruined. — Nicky Catsburg (@nickcatsburg) February 2, 2020

Badum, tss.

Meer ongeluk

Mount Panorama, het circuit wat zijn naam dankt aan het geweldige uitzicht op het hoogste punt, is voor racers soms Mount Super Dangerous. Vergeet je even het uitzicht, dan is het vooral een baan met smalle stukken, waar het zelfs zonder inhaalacties al verraderlijk mis kan gaan. De dikste knaller is onderstaande: gelukkig dat de bestuurder het na kan vertellen.

Resultaat

Naast verdwaalde toeristen met een buidel, een brandje in de pits en meerdere auto’s die met flinke schade per Mercedes Atego (of andere sleepwagenmerken, daar weet @willeme meer van) van de baan gehaald moesten worden, is de race voor velen wél goed verlopen. Vooral voor Bentley Team M-Sport, die na een paar jaar net niet, eindelijk hun naam onder de overwinning mogen zetten. De verantwoordelijke bestuurders zijn Jules Gounon, Maxime Soulet en Jordan Pepper. Hun eveneens gloednieuwe Bentley Continental GT3 hield het goed vol en bracht hun de winst in het algemeen klassement.