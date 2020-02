AB Gemist: 400 pk Supra, 300 pk Opel, 911 van Wouter en meer

Dit gebeurde er deze week op het gebied van video’s op Autoblog.

We begonnen de week met een feestje: de Toyota GR Supra volgens AC Schnitzer. Het vermogen werd opgekrikt naar 400 pk. Ook werd de coupé voorzien van wat uiterlijke frutsels. Verder deze week hadden we een Opel Grandland X HYbrid4 in de test. Deze crossover is dankzij de hybride aandrijflijn goed voor maar liefst 300 pk. Daarnaast maakten we kennis met de nieuwe elektrische MINI. Ook kwam de 911 van Wouter aan bod. Dit en meer check je in het overzicht hieronder.

Maandag 27 januari – AC Schnitzer GR Supra rijtest

De Toyota GR Supra volgens AC Schnitzer. Een upgrade van 60 pk aan vermogen, maar ook de nodige uiterlijke goodies. Een verbetering?

Dinsdag 28 januari – Opel Grandland X HYbrid4 rijtest

Leuk feitje: dit is een zeer krachtige Opel. We reden de nieuwe Opel Grandland X Hybrid4 met 300 pk.

Woensdag 29 januari – MINI Cooper SE rijtest

Lekker smoelend, leuk sturend en nog met lage bijtelling. Wordt de volledig elektrische MINI Cooper SE hiermee een winnaar?

Donderdag 30 januari – Porsche 911 (996) van Wouter

En dat is Porsche 911 nummer twee in de Autoblog Garage. Wouter stelt zijn 996 aan jullie voor in deze video.

Vrijdag 31 januari – Simracing bij Dusseldorp BMW

Casper en Wouter hebben tijdens de Dusseldorp Simrace een tijd neergezet in een simulator met een BMW M4. Een aantal geselecteerde kandidaten kregen vervolgens de taak om de tijden van Casper en Wouter te verslaan.

Zaterdag 1 februari – Mijn Auto: Ford Fiesta ST van Martijn

Dit is de Fiesta ST uit 2018 van Autoblog-lezer Martijn, met een 1.5 liter EcoBoost motor.