Gaat MINI een pagina uit het Alpine-boekje halen?

Het zou niet eens heel onlogisch zijn.

De nieuwe Alpine A110 (rijtest) lijkt een gevoelige snaar te raken bij menig autoliefhebber. Alpine heeft met hun A110 uit de jaren ’70 een geweldige basis-sportwagen neergezet en Renault vond het tijd om nieuw leven te blazen in het merk. Het recept is zo simpel, maar simpel is wat je nodig hebt bij een dergelijke auto. Voor wie niet bekend is met het nieuwe Alpine: de nieuwe A110 weegt weinig (zo’n 1.100 kg) en heeft ‘gewoon’ de 1.8 liter grote turbomotor uit de Mégane RS. In het midden en met iets minder pk is het de perfecte unit voor de nieuwe A110. Toch moet je altijd onthouden dat het de bedoeling was om een moderne sportwagen te combineren met een vleugje retro. Bekijk de nieuwe maar eens naast zijn voorvader: alleen qua grootte al is het een wereld van verschil. Maar dat het familie is: dat zie je duidelijk.

Bekend recept

Kennen we dat niet ergens van? Ja. Meerdere merken probeerden het al en sommige faalden jammerlijk. De Volkswagen New Beetle, bijvoorbeeld. Een merk wat echter ten tijde van die New Beetle ook zijn beresterke product naar onze tijd bracht, was MINI. De revival werd gedaan door de nieuwe eigenaar BMW en sindsdien is ‘New MINI’ een gigantisch succes. Grappige compacte auto’s met luxe features en veel retro-knipogen. De nieuwe generatie MINI houdt het ondertussen al drie generaties vol.

Vlaggenschip

De ‘range-topper’ van MINI is een beetje lastig te bepalen. De standaard MINI 3-deurs is de meest iconische, maar de Countryman is de duurste en meest luxueuze. Wellicht om hier duidelijkheid over te creëren, of gewoon om iets nieuws uit te proberen, deed MINI een boekje open over een nieuw vlaggenschip. One MINI to rule them all.

Daar komt de Alpine in het spel. Motoring.com.au heeft het in het gesprek over een MINI-rivaal voor de Alpine A110. En dan bedoelen we dus niet rivaliteit op het gebied van retro-knipogen. Het gesprek vond plaats een Amerikaanse lancering van een belangrijke auto voor het merk, de MINI Cooper SE (rijtest). Hoofd van communicatie van MINI Andreas Lampka hint op een leuke toekomst. Want het aspect ‘schone auto’s heeft MINI zich nu op gericht met de Cooper SE. Nu hebben de ingenieurs weer tijd om eens buiten de lijntjes te kleuren. Er wordt gehint naar een auto met meer power dan de MINI John Cooper Works GP met 306 pk. “De motor zou bij dit project in het midden kunnen liggen”. Overigens werd ontkend noch bevestigd dat de motor een verbrandingsmotor is.

MINI Vision Superleggera by Touring

Dat is alle informatie tot nu toe. Het design voor een dergelijke auto ligt – wat ons betreft – al lang en breed klaar. Carrozzeria Touring bracht in 2014 de MINI Vision Superleggera uit: een eenmalige concept car met MINI-designelementen. De auto werd enorm goed ontvangen door MINI-fans en zou in 2019 op de markt komen. Bij de meeste ontwerpen uit die tijd zou je zeggen dat je je kans gemist hebt. Maar door het integreren van MINI-designelementen die nu nog gebruikt worden (en zaken waar Touring eerder mee was, zoals de Union Jack-achterlichten) is het concept nog hartstikke houdbaar. Of de Vision Superleggera nog in de ijskast ligt, of naar de vrieskist is verhuisd om naar een stille dood te sterven, is niet bekend.