Batman krijgt gaaf vervoer van Mercedes

De wielen van Batfleck in de film Justice League stellen niet teleur.

Superheldenfilms, je wordt er tegenwoordig mee doodgegooid. Deze herfst staat er weer een groot spektakel op de kalender, waarin verschillende verklede mannen en vrouwen het opnemen tegen het kwaad. In de film Justice League bestrijden Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg en The Flash -zucht- aliens. Het belooft weer een spandex-festijn van jewelste te worden.

Opdat de helden ontspannen aan de strijd beginnen, verzorgt Mercedes het vervoer. In de film is onder andere de nieuwe E Klasse cabrio te bewonderen. Prima vervoer voor Wonder Woman. Hoewel, kan dat nog wel in deze tijd, een cabrio typecasten als het vervoer van een vrouw? Laat het de genderneutrale quinoa-snuivers maar niet horen!

Bruce Wayne aka Batman aka Ben Affleck aka Batfleck ondertussen heeft het pas echt getroffen. Batman staat bekend om zijn toffe auto’s en dus is Mercedes op de proppen gekomen met iets speciaals. De vleermuis-liefhebber stapt namelijk in een heuse Mercedes AMG Vision GT. Niet zo toepasselijk als een Lamborghini Murciélago, maar desalniettemin een apparaat met swek. In de film zal trouwens ook nog een Mercedes G500 4*4^2 te zien zijn om het product placement feestje compleet te maken.

Goede keuzes, of vond jij de Tumbler toffer? Check hieronder de verschillende Mercs in ‘the making off’, inclusief Gal Gadot.