Tijd voor popcorn: Porsche wil 200 miljoen zien van Audi

Een geweldige soap ontwikkelt zich binnen het grote VAG-concern.

Het is wat binnen dat VAG-concern. Net nu de families Piëch en Porsche de lieve vrede weer gesloten lijken te hebben, botsen twee toonaangevende luxemerken van het concern tegen elkaar aan. Kwaliteitspublicatie Bild meldt vandaag dat Porsche een vordering van 200 miljoen Euro naar de leiding van Audi gestuurd heeft. Aanleiding zijn de ‘kranke Motoren’ die Audi aan Porsche geleverd zou hebben. Het gaat daarbij uiteraard om de diesels met sjoemelsoftware. Dingen worden persoonlijk opgevat, zo lijkt het. Een hoge pief van Porsche laat optekenen:

Wir fühlen uns von Audi betrogen.

Normaal vertalen we Duitse quotes, maar in dit geval lijkt me dat niet nodig. Vanwege het dieselschandaal moesten onder andere auto’s van het (voormalige) sportwagenmerk teruggeroepen worden voor een recall. Daarnaast mochten enkele nieuwe modellen met een dieselkrachtbron op last van de Duitse minister Alexander Dobrindt tijdelijk helemaal niet verkocht worden. Enkele landen troffen hun eigenmaatregelen: in Zwitserland werd bijvoorbeeld besloten nieuwe Cayenne’s met dieselmotor geen kenteken meer te geven. De afwikkeling van al deze problemen gaat natuurlijk ook gepaard met de nodige administratieve en juridische kosten. Alle geleden schade wil Porsche nu dus graag verhalen op Audi.

Een opvallend verhaal, daar beide merken opereren onder dezelfde paraplu. Maar aan de eenheid binnen het bedrijf kan dus nog wel wat gewerkt worden. De interne competitie spat er vanaf. Vind jij dat Porsche een punt heeft, of is de kostenpost volgens jou een terechte straf voor het feit dat het merk überhaupt diesels aanbiedt? (via Handelsblatt)

Image-Credit: @diederik888 via autojunk