BBC vereeuwigt broem broem geluidjes voor nageslacht

Opdat wij niet vergeten.

Nu de verbrandingsmotor wellicht zijn langste tijd gehad heeft in auto’s, moeten we gaan nadenken over de toekomst. Hoe leggen we onze afstammelingen over dertig jaar uit dat er ooit betere tijden waren, waarin plofmotoren prettige mechanische geluiden voortbrachten anders dan een vaag gezoem? Hoe conserveren we dat gevoel voor de niet te benijden sujetten met benzinehoofd-genen die in 2050 geboren worden?

Het beste kunnen we daarvoor natuurlijk kijken naar een organisatie die toch al in het verleden leeft, namelijk de BBC. Bij dit bastion van Britsheid, waar ze nog steeds denken dat Britannia de golven roeleert, zijn ze in 2016 begonnen met het project RemArc. RemArc is een afkorting voor Reminiscence Archive en officieel bedoeld om Reminiscence Therapy te faciliteren. Hierbij worden mensen die leiden aan dementie blootgesteld aan oude geluidsfragmenten, in de hoop dat dit hun lange termijn geheugen stimuleert. Net als reuk is geluid namelijk gekoppeld aan geheugen. Kom maar door met die Wilhelm Scream.