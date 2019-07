Autoblog advies: praktische en rappe familie auto voor 20k

Voor zowel mama als papa een verstandige koop doen. Kan dat?

De ene Casper is de andere niet. Zo bleek op het moment dat we de aanvraag binnenkregen van Casper. Nee, het was niet de Hot Hatch-minnende reporter, maar een heuse Autoblog-lezer die dezelfde naam heeft gekregen. Hij zit met een situatie. Of we hem even kunnen helpen. Maar natuurlijK!

Het verhaal is als volgt. Op dit moment heeft Casper een MINI Clubman Cooper S, terwijl zijn vriendin een minder rijbewijsgevaarlijke Volkswagen Polo bezit. De MINI Clubman was de eerste auto van Casper en die moest voornamelijk rijplezier bieden. Uiteindelijk is hij behoorlijk uitbundig te werk gegaan. Zo heeft hij zijn Clubman voorzien van een andere chip, ECU, Milltek uitlaatsysteem, Eibach veren, luchtfilter, oliefilter, Forge slangen en nog een hele hoop andere modificaties. Het is nu absoluut, naar eigen zeggen, een raket op wielen.

De auto is nu helemaal af. Ten eerste qua kilometers, de teller staat inmiddels op 195.000 km. Daarbij wil Casper ook aan de toekomst denken, dus er moet een grotere auto komen. Dus een van de twee auto’s moet eruit, aangezien de Polo een stuk jonger is en nog niet zoveel heeft gelopen, moet de MINI het veld ruimen. De volgende auto moet een stukje ruimer zijn, maar moet nog wel in staat zijn om Casper een brede glimlach te bieden. Casper was al slinks aan het kijken naar een snelle stationwagon met een beetje tuningspotentieel en kwam uit op de Ford Focus ST en Skoda Octavia RS, inderdaad twee goede kandidaten. Als het even kan mag het ook heel blijven en het liefst een dashboard dat niet te veel is voorzien van een enorm aantal knoppen. Kortom, wat is er allemaal mogelijk?

De wensen en eisen van Casper kun je aanschouwen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Ford Mondeo wagon Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 15.000 - tot € 20.000 Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Bloed kruipt waar het niet gaan kan, plus de MINI is eigenlijk wel klaar. Gezinssamenstelling: Net getrouwd. Huisje, boompje, beestje incoming. Voorkeursmerken /modellen: Duits. Vooral power, goed sturen en hoge fun factor. No-go modellen / merken: Opel, maar vooral auto's met een dashboard waar knoppen en toetsen overheen gekotst zijn.

Wat mis je door de No-go? Opel Insignia OPC (A)

€ 18.450

2011

85.00 km

Het is een auto die wel vaker voorbij komt in de Autoblog adviezen. Dat komt omdat de Insignia OPC in deze uitvoering heel erg veel hokjes aanvinkt. Het is een alleskunner pur sang. De Insignia heeft een sterke motor, riante standaarduitrusting, dik uiterlijk en vierwielaandrijving. Het is eigenlijk een soort Audi S4 met een Opel badge. Die badge is ook de reden dat de prijzen vrij interessant zijn. In deze klasse rijdt men liever ‘premium’. Natuurlijk, het is een Opel en er zijn knoppen te vinden op het dashboard. Maar die V6 levert wel even mooi 325 pk en het is mogelijk om daar wat meer uit te halen. Ook heeft de auto vierwielaandrijving, waardoor ‘ie daadwerkelijk ook het vermogen kwijt kan.

Škoda Octavia Combi vRS (5E)

€ 19.950

2015

125.00 km

Plausibel. Ja, heel plausibel. Dat is eigenlijk hetgeen we over de Skoda Octavia kunnen zeggen. De Škoda Octavia RS is een beetje zoals die PA van de baas op kantoor. Af en toe lijkt ze te flirten, maar het is voornamelijk heel erg zakelijk. Dat kun je zien als een nadeel of als voordeel. De Octavia vRS wordt aangedreven door een 2.0 TSI motor met 220 pk, dus qua snelheid zit het meer dan snor. Ze zien er ook net even wat dikker uit en zijn behoorlijk luxe uitgerust. Dus wat dat betreft is het ook een prima keuze. Nog een voordeel is dat je in het budget prima exemplaren kunt vinden van de derde generatie. Sterker nog, op papier is dit een van de verstandigere keuze. Maar als je er een beetje voor gaat zitten, kom je erachter dat de sportieve looks en prestaties maar tot zover reiken. Net als die PA van de baas blijft er een afstand.

Ford Focus ST Stationwagon (DYB)

€ 17.500

2012

55.000 km

De Ford Focus ST Wagon is de tegenpool van de Skoda. Destijds waren het concurrenten van elkaar. Nu is de kans niet heel erg groot dat iemand beide auto’s overweegt. De Ford heeft namelijk dat randje aan automobiele vunzigheid die de Skoda ontbeert. De motor is hitsiger (en 30 pk sterker), de (centrale!) uitlaat maakt meer kabaal, de Recaro sportstoelen houden je beter vast en de bodykit is heftiger. Qua wegligging is het verschil tussen de Skoda niet zo groot als het internet je doet geloven, beide auto’s zijn verregaand heel erg capabel. Bij de Focus liggen de grenzen iets verder en is de beleving minder gefilterd. Dat wil niet zeggen dat Ford niet voldoet als gewone auto. Qua uitrusting scheelt het nauwelijks en de ruimte aan boord is bijna identiek, zowel voor- als achterin. Ze zijn even breed inzetbaar. De talenten van de Focus reiken verder waardoor de glimlachproductie beter voor elkaar is.

Volvo V60 T5 R-Design

€ 18.750

2011

115.000 km

Het is een beetje de standaard Nederlandse premium-station wagon: de Volvo V60. Dat komt met name door het brede motorenaanbod. Je kan ze krijgen in ultieme schraapuitvoering (D2), dikke powerstation (Polestar), ‘milieuvriendelijke’ variant (D6 PHEV) en alles wat er tussen zit. Tip van de week: ga voor de V60 T5 R-Design. Deze heeft een 2.0 motor die we ook kennen uit de Focus ST, zij het met 10 pk minder. In het budget kun je ook opteren voor een T6, maar dan moet je écht per se een zescilinder willen zonder verder na te denken. De T6 komt namelijk automatisch met een automaat én vierwielaandrijving en voor de rijbeleving zijn dat niet al te beste toevoegingen. Ondanks dat de V60 een stapje hoger op de lader staat dan de Octavia, is de Volvo niet echt ruimer. Zeker de bagageruimte is een stuk kleiner, opvallend genoeg. Deze Volvo V60 T5 R-Design is overigens naar Volvo maatstaven super sportief, in het grotere automobiele spectrum is het een goede mix tussen comfort en sportiviteit. Gewoon een lekkere en fijne stationwagon.

BMW 328i Touring (F31)

€ 18.950

2012

145.000 km

Als het om rijplezier, moet je een BMW kiezen, zo luidt het aloude adagium. Dat is deels waar. Deze BMW 3 Serie is gezegend met achterwielaandrijving en een sterke motor. De motorvermogens van de auto’s in dit overzicht liggen redelijk dicht bij elkaar, maar de BMW lijkt wat potenter aan te voelen. Deze 3 Serie is volwassener dan zijn voorgangers en dat is niet in alle opzichten een compliment. Het is net even te veel een kleine 5 Serie. Een M Sportpakket verhelpt dat gedeeltelijk. Zelfs aan de slag gaan met met veren, dempers en wielen zal meer opleveren. De basisingrediënten zijn aanwezig. Dan de nadelen. Ze zijn relatief duur én kaal. Zeker in vergelijking met de Insignia is het lachwekkend hoe weinig de 3 Serie standaard aan boord mee kreeg. Je kon destijds veel extra’s bestellen, maar die waren vrij prijzig.

Subaru Impreza WRX STI (GRB)

€ 19.500

2010

140.000 km

In plaats van een snelle stationwagon, kun je ook kijken naar een zeer snelle Hatchback die een stukje ruimer en praktischer is. De Impreza WRX STI was sinds 2008 een hatchback. Althans, voor ons. In de Verenigde Staten werd de auto geklassificeerd als een Stationwagon, wat ook geldt voor de Mazda 3 en Honda Civic: raar maar waar. De Impreza heeft de leukste motor aan boord: een 2.5 viercilinder boxer met turbo, goed voor 300 pk en 407 Nm. Ja het is een ‘klassieke’ turbomotor, dus je moet echt je best doen om de laatste pk’s eruit te halen. Maar doe je dat, dan heb je ook de grootst mogelijke lol. De Impreza is verregaand praktisch, in vergelijking met de V60 is het verschil niet eens zo gek groot. Wel is de ambiance aan boord niet al te best: materialen en afwerking zijn niet verfijnd. Het zit absoluut deugdelijk in elkaar, maar voor het geld verwacht je meer.

YOLO: Alfa Romeo 156 GTA Sportswagon (932)

€ 15.950

2003

105.000 km

Tegenwoordig is een stationwagon met 250 pk best wel aardig. Nog niet zo heel erg lang geleden was het de absolute top. De Alfa Romeo 156 Sportswagon GTA is de op één na krachtigste Alfa station ooit gebouwd. Het is sowieso de best klinkende. De 3.2 Busso V6 is een helse machine. Deze motor heeft zeker zijn aandacht nodig om te blijven presteren, maar is qua betrouwbaarheid beter dan de Twin Spark motoren. Ondanks de naam Sportwagon is de auto vrij krap. De exemplaren voor dit geld zijn over het algemeen goed onderhouden, maar reken erop dat je nog altijd veel geld kwijt bent om het allemaal rijdend te houden. Het zijn nu echt oude auto’s aan het worden. Vandaar Yolo.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!