Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Duitsland 2019

Ferrari leek in de training het sterkst. Of heeft Mercedes weer zitten zandzakken?

Vorig jaar ging het gerucht dat de race in Hockenheim dit seizoen mogelijk niet op de kalender zou staan. Dat was overigens ook al zo voordat Vettel de race in het putje gooide, dus dat had daar verder niks mee te maken. Uiteindelijk werd er toch nog een dealtje gedaan en doet de F1 dit jaar ‘gewoon’ weer Hockenheim aan. Inmiddels weten we echter dat dit slechts uitstel van executie was. In 2020 keert het in 2001 gecoupeerde circuit niet meer terug op de kalender.

Dit weekend geldt dus once more, with feeling. Of hoe je dat dan ook zegt in het Duits. Vettel heeft nog één kans om zijn thuispubliek in vervoering te brengen. Maar Mercedes zal er ook veel aan gelegen zijn om te winnen in hun speciale livery.

Nadeel voor de Silberpfeile kan de hitte zijn. In Oostenrijk beviel die de zilveren allerminst, hoewel sommigen daar alternatieve theorieën op nahouden. Feit is dat Ferrari en Red Bull in de trainingen de zilveren de oren wasten. Nu zijn de harde vragen: is dat in de kwali weer zo, of heeft Merc weer zitten zandzakken? Krijgen we eindelijk de beloofde regen? En wat doet Max met Max-fan @willeme op de tribunes? We gaan het zien…

Q1

Kubica kiest als eerste het ruime sop. Of nou ja, ruim sop, daar kunnen we weer niet van spreken. Zoals vrijwel altijd als ons regen beloofd wordt, is de baan voorlopig kurkdroog. Er hangen wel wat donkere wolken in de lucht, maar die weigeren pertinent hun lading los te laten. Leclerc, de snelste man uit VT2 en VT3 geeft als eerste van de pole kandidaten zijn visitekaartje af door een 1:12.2 te rijden. Verstappen geeft drie tienden toe. Maar hét verhaal van de kwali lijkt nu al geschreven te zijn: Vettel valt uit met technische malheur. Hij zal niet verder komen dan de laatste startplaats.

Mede hierdoor krijgen we aan de top van het veld een rare volgorde. Mercedes lijkt niet snel, of ze doen het gewoon (weer) erg rustig aan. Hamilton op P3 geeft ruim zes tienden toe op Leclerc, Bottas staat daar nog een stuk achter. Raikkonen verrast met een voorlopige vierde plaats. Dergelijke snelheid hadden we nog niet gezien van Alfa Romeo dit weekend.

De angel zit ‘m rond de schopstoel die plek vijftien heet. Hier zien we voor de verandering wat verrassende namen terug. De laatste weekenden waren het vrijwel steevast de Racing Points en Williamsen die in de achterste regionen verkeerden. De auto’s van Williams staan daar uiteraard nog steeds, maar ze worden nu vergezeld door Norris in de McLaren en Albon in de Toro Rosso. De twee rookies gaan eigenlijk best lekker dit jaar maar worden nu toch afgetroefd door hun meer ervaren teamgenoten, die wel doorgaan naar Q2. Datzelfde geldt dus voor de Racing Points, die dus voorzichtig blij mogen zijn met hun aerodynamische updates.

De afvallers: Norris, Albon, Russell, Kubica, Vettel

Q2

Mercedes laat vast even zien dat hun tijden in Q1 niet representatief waren. In Q2 gaan ze meteen harder en dat op de medium band. Leclerc geeft bijna twee tienden toe op de tijd van Hamilton, maar het einde van zijn rondje zag er wat rommelig uit met een paar achterblijvers. Ferrari mag dus nog hopen.

Wij richten onze attentie echter op Max Verstappen, want die roept over de radio dat zijn Honda-motor kracht verliest. Misschien was het probleem van Vettel dan toch niet hét verhaal van de kwali? Verstappen moet in ieder geval binnenkomen van zijn team. Met nog een paar minuutjes te gaan kruipt VER weer met een slakkengang de baan op. Gelukkig kan hij toch een snel rondje rijden, hoewel dat enigszins relatief is. Verstappen is nu op de zachtste band naar buiten gegaan en is een paar honderdsten langzamer dan teamgenoot Gasly. Hij laat dan ook weten dat er nog steeds problemen zijn…

Achter de eerste vijf is het dringen voor een plekje in Q3. Raikkonen en Sainz halen het uiteindelijk met een achterstand van een kleine vier respectievelijk vijf tienden op de snelste tijd. Vanaf plek acht tot en met dertien is het echter bizar close. Hulkenberg is de gelukkigste en snelste van dit zestal en geeft 0,617 seconden toe op de eerste plek. Daarachter staan Grosjean (+0,620 seconden), Perez (+0,627 seconden), Giovinazzi (+0,637 seconden), Magnussen (+0,640 seconden) en Ricciardo (+0,640 seconden). De laatste drie missen dus Q3 op het spreekwoordelijke haartje na.

De afvallers: Giovinazzi, Magnussen, Ricciardo, Kvyat, Stroll

Q3

En daar gaan we dan. Even die power opschroeven bij Mercedes, een een-tweetje ophalen en vervolgens net doen alsof het allemaal heel moeilijk was. Of kan Leclerc dan toch roet in het eten gooien? Mais non! De Monegask klimt namelijk net als zijn teamgenoot ook uit zijn auto. Ferrari heeft de betrouwbaarheid duidelijk weer niet voor elkaar. En aangezien Verstappen waarschijnlijk ook nog met een gewonde auto rondrijdt, hoeft Mercedes eigenlijk niet eens de tanden laten zien. Dit worden wel een hele rare vijf laatste minuten Q3 nu.

Het gaat eigenlijk om het gevecht om P5. Die kan nu naar een van de mannen uit de Formule 1.5 gaan. Wie weet is er morgen dan eindelijk weer een kans op een podium voor iemand anders dan de coureurs van Mercedes, Ferrari of Red Bull. In die gevallen is het meestal Sergio Perez die maximaal weet te profiteren, maar gezien de tijd van Stroll in Q2 heeft de Mexicaan al veel uit zijn Racing Point moeten wringen om überhaupt Q3 te halen.

Het is uiteindelijk oude rot Raikkonen die dit buitenkansje pakt. De Fin was de hele kwalificatie al snel. Bijna gaat Kimi ook nog voorbij aan Gasly, omdat die laatste zijn snelste ronde verliest vanwege het overschrijden van track limits. Maar de op een na beste tijd van de Fransman is nog net voldoende voor P4. Verstappen zal gezien de omstandigheden redelijk blij zijn met de tweede plaats, waarmee hij Bottas de oren wast. Voor morgen liggen er zeker kansen, mits de auto oké is of het team de auto mag/kan maken zonder straffen te incasseren.

Grosjean eindigt met de oude spec Haas op P6, vóór Sainz, Perez en Hulkenberg. Leclerc zet zoals gezegd geen tijd op de klokken. Hij wordt zodoende als tiende gekwalificeerd. Ferrari mag morgen dus beginnen aan een inhaalrace. Kom nou eindelijk maar eens door met die regen…

De volledige uitslag

1. Hamilton – Mercedes

2. VERSTAPPEN – Red Bull

3. Bottas – Mercedes

4. Gasly – Red Bull

5. Raikkonen – Alfa Romeo

6. Grosjean – Haas F1

7. Sainz – McLaren

8. Perez – Racing Point

9. Hulkenberg – Renault

10. Leclerc – Ferrari

11. Giovinazzi – Alfa Romeo

12. Magnussen – Haas F1

13. Ricciardo – Renault

14. Kvyat – Toro Rosso

15. Stroll – Racing Point

16. Norris – McLaren

17. Albon – Toro Rosso

18. Russell – Williams

19. Kubica – Williams

DNQ

Vettel – Ferrari