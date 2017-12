Kijk nou, het is de nieuwe Kia Cee’d

Vervroegd op je beeldscherm.

De nieuwe Cee’d zal in 2018 worden geïntroduceerd, maar het uiterlijk is nu al geen geheim meer. Duitse autofabrikanten pakken nieuwe modellen doorgaans flink in. In het geval van de nieuwe Cee’d wordt het ons door de Zuid-Koreanen wel heel makkelijk gemaakt. De auto werd ongecamoufleerd aangetroffen in het Aziatische land. Een voorbijganger schoot de nodige plaatjes van de hatchback.

Zo spannend als de eerder gepresenteerde Kia Proceed Concept lijkt de nieuwe Cee’d niet te worden. De voorkant heeft wat weg van de Stinger, wat absoluut als een compliment gezien mag worden. De achterkant is helaas minder sexy en zelfs wat saai te noemen. Die praktische, doch enorm saaie velgen onder deze Cee’d gooien roet in het eten. Monteer een sportief setje onder de Kia en de auto krijgt een totaal andere look. Bovendien komt er ongetwijfeld ook weer een Pro_Cee’d-variant.

Volgend jaar presenteren de Zuid-Koreanen de derde generatie Cee’d. De auto komt onder meer als vijfdeurs hatchback en als Wagon met drie- en viercilindermotoren.

Fotocredit: Motorgraph