Beginnend bestuurder met 219 km/u over de A28

Er waren nog meer mensen (inclusief een beginnend bestuurder) de sjaak op de A28 gisteren.

Het was kassa voor de politie gisteren. Oom agent hield een lasercontrole op de A28 bij Zwolle en het was driemaal buitensporig raak. Meerdere bestuurders begingen een forse snelheidsovertreding, waarvan eentje er met kop en schouders bovenuit stak.

Een beginnende bestuurder raasde met een snelheid van maar liefst 219 km/u over de A28 waar de politie op dat moment aan het laseren was. Op dit weggedeelte is een maximumsnelheid van 100 km/u toegestaan. De automobilist kan een hoge boete tegemoet zien. Ook is hij zijn roze pasje kwijt. Volgens de politie mag hij naar verwachting voor een periode van vier maanden niet rijden. Tevens kost het hem een punt op zijn kersverse rijbewijs.

Zoals we al in de intro omschreven was niet de enige klapper van de avond. De politie hadden nog twee snelheidsduivels in de kraag gevat. Met snelheden van 198 km/u en 171 km/u zijn ook van deze bestuurders het rijbewijs ingevorderd. Eén van de twee was helemaal geen helder licht. Volgens de politie was dit een beginnend bestuurder die al eerder voor een vergelijkbare overtreding is gepakt.

Het afgelopen weekend vonden er in de provincie Overijssel meerdere snelheidscontroles plaats. In de bebouwde kom van Giethoorn stonden ze te flitsen, op een N-weg nabij Zwartsluis was de politie te vinden en ook op de A1 Bathmen.

Vanav reed BB-er 219 km/u over A28 bij Zwolle. Max is 100 km/u, dus inv RBW. Inh termijn is waarsch 4 maanden, hoge boete + punt op BB RBW.

Verder nog snelh van 198 km/u + 171 km/u. Ook hiervan rijbewijs ingevorderd, waarbij 1 zelfs recidivist was en óók beginnend bestuurder.

^RD pic.twitter.com/u1TtYEhgsJ — Politie Team Verkeer Oost-Nederland (@TeamVerkeerON) April 4, 2020

Fotocredit: Politie VW Touran via @carspottergroningen