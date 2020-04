BMW verkoopcijfers 20% onderuit in Q1 2020

Dat de BMW verkoopcijfers onderuit zijn gegaan, mag geen verrassing heten.

De verkoopcijfers waarmee BMW begint dit jaar zijn niet al te best. Zowel de cijfers van BMW als de andere merken in de BMW Group, zoals Mini en Rolls-Royce, lieten een duidelijk neerwaartse trend zien.

477.111

In totaal werden er dit jaar 477.111 nieuwe auto’s verkocht. Dat zijn alle BMW’s, Rolls-Royces en Mini’s bij elkaar. De start van het jaar begon heel voorspoedig, maar met vanwege het corona-virus namen de verkopen af.

Februari

In China zakten de cijfers al in februari, een belangrijke markt voor BMW. In Europa gingen de verkopen pas onderuit in maart, een maand later. In veel Europese landen zijn de dealers op dit moment ook gesloten. Ongeveer 80% van de Europese dealers en 70% van de Amerikaanse dealers leveren op dit moment geen nieuwe auto’s uit en nemen geen nieuwe orders aan.

BMW en Mini

Van de 477.111 nieuwe auto’s was het grootste gedeelte uiteraard een BMW: 411.809 stuks. Daarmee waren de verkoopcijfers 20,1 % lager dan het jaar ervoor. Mini ging procentueel harder onderuit. Er gingen slechts 64.449 auto’s ‘over de toonbank’. Een daling van 23,4% ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.

Rolls-Royce

Zoals je kunt verwachten verkoopt Rolls-Royce aanzienlijk minder auto’s. In totaal zijn er 853 exemplaren verkocht. Dat is een daling van maar liefst 27,2 procent. Nu gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen dat bij lagere aantallen procentuele fluctuaties altijd heviger kunnen zijn. Qua motorfietsen deed BMW relatief goede zaken. BMW Motorrad verkocht namelijk 34.774 motorfietsen. Dat is minder dan vorig jaar in dezelfde periode, maar de daling is ‘slechts’ 9,9%.

Plus

Is er dan ook een plus te noteren voor Q1 van 2020 bij BMW verkoopcijfers? Jazeker, als het gaat om geëlektrificeerde voertuigen. Het aantal auto’s met een elektrische of hybride aandrijving steeg met 13,9%. In totaal gaat het om 30.692 duurzame(re) voertuigen.