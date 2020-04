Coronacrisis brengt bestaan Formule 1 in gevaar

De coronacrisis heeft een gevaarlijke impact op de Formule 1.

2020 is tot nu toe een rampjaar voor onder andere horeca en bioscopen. Ook miljardenbedrijven worden keihard geraakt door de coronacrisis waar we ons in begeven. Wij als kijkers genieten normaal gesproken van Formule 1 in het weekend, maar moeten niet vergeten dat ook de Formule 1 een bedrijf is. En een gezond bedrijf moet winst maken.

Dat laatste gaat niet op voor de F1. Voorlopig is het nieuwe seizoen nog niet begonnen. De schade loopt daardoor in de vele miljoenen. Er zijn ongelofelijk veel partijen betrokken bij de Formule 1. In de eerste plaats de teams, maar ook televisienetwerken, organisatoren en ga zo maar door. Reden voor Zak Brown, Bestuursvoorzitter van McLaren, om de noodklok te luiden.

Tegenover de BBC zegt de McLaren-baas zich ernstige zorgen te maken over de Formule 1. Volgens hem is de situatie erg fragiel. De grote teams kunnen de financiële gevolgen van de coronacrisis in eerste instantie dragen. Dat ligt een stuk gevoeliger bij de kleinere teams. Als deze teams wegvallen loopt de toekomst van de Formule 1, zoals we die kennen, gevaar.

Brown ziet het wel gebeuren dat er meerdere teams verdwijnen uit de F1 als de organisatie deze situatie niet goed aanpakt. Zonder namen te noemen denkt de McLaren-baas dat vier teams uit het speelveld verdwijnen als er geen verandering gaat plaatsvinden. Door de coronacrisis en het uitstellen van het seizoen zitten medewerkers van F1-teams thuis. McLaren heeft als eerst F1-team werknemers met onbetaald verlof moeten sturen. Ook hebben er loonsverlagingen plaats moeten vinden. Acties die noodzakelijk waren om de toekomst van McLaren in de Formule 1 veilig te kunnen stellen.

Als voorbeeld gebruikt Brown de Britse voetbalcompetitie. De deelnemende teams hebben een kans om toppers als Liverpool en Manchester United te verslaan. Terwijl dit in de Formule 1 niet het geval is. Daardoor bestaat de kans dat de kleinere teams sneller afhaken als deelname aan de F1 financieel niet meer verantwoordelijk is. Een budgetlimiet in 2021 moet het overige veld meer kansen gaan geven. Nu hopen dat de komst van dit budgetlimiet niet te laat is..