Beginnende automobilisten waren vaker de sjaak - Autoblog.nl

Het Openbaar Ministerie (OM) had het vorig jaar druk met beginnende automobilisten en het uitdelen van strafpunten.

Als je net je roze pasje hebt is het extra opletten. Niet alleen omdat je nog ervaring moet opbouwen in het verkeer. Maar ook omdat overtredingen strengere consequenties kunnen hebben in vergelijking met een ervaren automobilist. Beginnende automobilisten waren vorig jaar vaker de sjaak, want ze incasseerden meer strafpunten.

In totaal kregen 7.200 beginnende bestuurders te maken met strafpunten op het maagdelijke rijbewijs. Een stijging in vergelijking met 2019, toen er nog 6.169 beginnende bestuurders te maken kregen met strafpunten. In 2018 was dit aantal zelfs 5.400. De cijfers zijn bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie (OM) tegenover BNR nieuwsradio.

Beginnende automobilisten en strafpunten

Het OM stelt dat er meerdere factoren van belang zijn waarom er meer strafpunten werden uitgedeeld. Zo ging de maximumsnelheid omlaag naar 100 km/u, wat tot meer overtredingen heeft gezorgd. Ook waren de wegen door corona leger, wat weer uitnodigde tot meer overtredingen.

Het is oppassen geblazen voor beginnende automobilisten, want die strafpunten wil je niet hebben. Bij twee strafpunten gaat het rijbewijs in de shredder en moet je opnieuw examen doen. Van die 7.200 beginnende automobilisten die in 2020 een strafpunt kregen, incasseerden 243 bestuurders een tweede strafpunt. Deze dames en heren mogen allemaal het examen nog een keer afleggen.