Onderzoek tegen Renault voor sjoemelen met diesels - Autoblog.nl

Dat klinkt bekend in de oren. Dit keer zijn het niet de Duitsers, maar de Fransen. Tegen Renault loopt een onderzoek voor het mogelijk sjoemelen met diesels.

2015 was het jaar dat in het teken stond van het Volkswagen dieselschandaal. Door de jaren heen bleken ook andere autofabrikanten niet altijd even netjes te zijn geweest. Soms met een schikking tot gevolg, soms bleef het bij een ontkenning. In dit geval heeft het Franse Openbaar Ministerie een juridisch onderzoek tegen Renault ingesteld. Renault wordt beschuldigd van sjoemelen met diesels.

Renault sjoemelen met diesels

Het gaat hier niet om een nieuwe zaak, maar om een onderzoek dat eigenlijk al in 2017 begon. Dat onderzoek gaat nu verder en op 8 juni 2021 is het automerk door het OM officieel verdacht van sjoemelsoftware met diesels. In een reactie ontkent Renault alle beschuldigingen. Het merk zegt onschuldig te zijn en altijd netjes te hebben voldoen aan de Franse en Europese regelgeving.

Met het statement neemt het Franse Openbaar Ministerie geen genoegen. Ze willen dat Renault een borg van 20 miljoen euro overmaakt. Van dat bedrag zal 18 miljoen euro opzij gelegd worden voor potentiële boetes en schadevergoedingen. Ook wil het OM een bankgarantie van 60 miljoen euro voor potentiële compensatie. Kortom, de Franse aanklagers zijn behoorlijk serieus.

Dat ze dat geld ook daadwerkelijk kwijt zijn is nog maar de vraag. Uiteindelijk moeten er bewijzen komen dat Renault inderdaad heeft gefraudeerd. Kortom, dit verhaal krijgt nog een vervolg.