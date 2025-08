Begint de BMW XM al een beetje te wennen?

De BMW XM kan zo langzamerhand de boeken in als de meest controversiële BMW aller tijden. Of had het merk toch gelijk?

Er zijn dagen dat je niet denkt aan de BMW XM, zo durven wij voor je in te vullen. De gargantueske SUV van BMW M was toch even een wilde nieuwe inslag voor het merk. Het idee? Een topmodel voor BMW M ‘gepast voor de huidige tijd’ en volgens BMW was een forse SUV daarvoor de ideale carrosserievorm. Heeft dat gewerkt? Mwoah. Bedenk even dat BMW dit officieel plaatst als de opvolger van de M1 omdat dit sinds die supercar de eerste ‘unieke’ M is waar geen BMW van kwam. Terwijl die prachtige lijnen van Giugiaro de M1 zeker een plekje in de Hall of Fame geven, weten we niet of de XM daar ook in past.

Verjaren

Zoals gezegd zal je niet elke dag denken aan de BMW XM en dat geldt ook voor ons. Totdat blijkt dat G-Power het ding aangepakt heeft. Kijk, soms hebben dingen even tijd nodig en blijkt dat een merk er niet zo ver naast zat. Maar de door G-Power aangepakte XM laat zien hoe erg het -nog steeds- is.

G-Power

Oké, oké, het helpt ook niet dat het al vrij drukke design van de BMW XM door G-Power is voorzien van nog meer drukke dingetjes. Extra koolstofvezel onderdelen in de bumper, een gigantische spoiler achterop en geinig genoeg vrij uitgesproken zwarte wielkastranden. Normaliter verwacht je die op serieuze offroaders, maar dat geldt niet voor deze XM. Wat ook niet helpt: oranje lak. Wordt wel heel erg in your face zo.

Mooiste velgen

Wat in theorie wel klopt: de 23 inch ‘Hurricane RR’-velgen die G-Power op de BMW XM heeft geschroefd. Die doen namelijk wat denken aan de velgen die BMW ontwierp voor de M3 en M4 (F80/F82/F83). Deze dubbele vijfspaaks velgen, genaamd Styling 437M voor de nerds, staan erg fijn onder de M3 en eigenlijk best veel uit deze tijd. Bestelde je ze in ’two-tone’, dan kreeg je zwarte spaken met een gepolijste rand en uiteinden van de spaken.

De gigantische velgen van de XM lijken hier op, alleen dan met minder concave en dus een paar inch groter. Ondergetekende als fan van dit velgdesign heeft wel eens gezegd dat deze mooi kunnen staan op alles. Bij deze wordt deze claim ingetrokken.

Tuning

Genoeg over het uiterlijk en op naar waar G-Power altijd flink hun best doet: het vermogen van de BMW XM. Dat is op 748 pk en 1.000 Nm al niet niks, maar de tuner kan hier 950 pk en 1.400 Nm van maken. Normaliter staakt de BMW XM zijn acceleratie bij 250 km/u, maar optioneel wordt dit 290 km/u. G-Power verhoogt dit naar ‘slechts’ 300 km/u, maar gezien het gewicht en de omvang van de XM misschien wel zo veilig. De tuner belooft binnenkort een versie die het vermogen verhoogt naar 1.000 pk.

Dus: is deze G-Power BMW XM genoeg om hem wél te willen, of verjaart ‘ie ongeveer zo goed als een pak verse melk?