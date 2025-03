BMW Z4 verkoopt béter dan de XM

Er is toch nog hoop voor de mensheid.

We schreven afgelopen zaterdag al over de jaarcijfers van BMW. Daarbij keken we vooral naar de toekomst. We kunnen namelijk 40 (!) nieuwe productlanceringen verwachten voor 2028. Maar we gaan ook nog even terugkijken op 2024.

De algehele verkoopcijfers wisten we in januari al, maar in het jaarrapport heeft BMW ze ook uitgesplitst per model. Dat is natuurlijk interessante informatie. Zo kunnen we zien wat nu precies de best en slechtst verkochte modellen zijn.

De best verkochte BMW’s

Ondanks alle veranderingen in de auto-industrie is de grote bestseller nog steeds de 3 Serie. Dit is zelfs met afstand de best verkochte BMW. Let wel: ze hebben de 3 en 4 Serie op één hoop gegooid. Op zich logisch, want de 4 Serie is een 3 Serie Coupé, maar de i4 wordt op deze manier ook meegeteld. Dat is namelijk de elektrische versie van de 4 Serie Gran Coupé.

Verder zijn het toch de SUV’s die de dienst uitmaken. De nummers 2, 3 en 4 zijn allemaal SUV’s, van klein naar groot. Daarna volgt de 5 Serie en de 1 Serie volgt pas op de zesde plek. We moeten er wel bij zeggen dat die niet in de VS verkocht wordt.

De top 5 best verkochte BMW’s van 2024 zag er als volgt uit:

BMW 3/4 Serie: 519.228 BMW X1/X2: 413.386 BMW X3/X4: 370.198 BMW X5/X6: 275.318 BMW 5/6 Serie: 250.674

De slechtst verkochte BMW’s

Minstens zo interessant zijn de slechtst verkochte modellen. Je zou denken dat de Z4 het slechts verkoopt maar nee… De minst verkochte BMW is de XM. Daar werden wereldwijd 6.749 van verkocht, terwijl BMW nog 10.958 Z4’s wist te slijten. Nu is een XM natuurlijk een stuk duurder dan een Z4, maar de XM is wel een SUV. Terwijl de Z4 in een segment zit wat Mercedes en Audi al de rug toegekeerd hebben. Dan is het toch interessant om te zien dat de Z4 nog steeds succesvoller is dan de XM.

Overigens liggen de verhoudingen in Nederland iets anders. Hier deed de XM het aanzienlijk beter dan de Z4, met 253 vs. 100 verkochte exemplaren. Maar ja, Nederland is natuurlijk niet representatief voor de rest van de wereld.

Foto: XM op de Nederlandse snelweg, gespot door @spotcrewda