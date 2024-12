BMW geeft XM paarse (!) dagrijverlichting

De XM heeft nooit de schoonheidsprijs gekregen, maar deze BMW van Kith gaat nog een stap verder.

Team gele dagrijverlichting op je BMW. Tegenwoordig rollen de CS-producten van M GmbH uit de fabriek. Pauper dat ik ben heb ik die gele lampen ook laten installeren op mijn M2 Competition. Maar geel is blijkbaar passé. Paarse dagrijverlichting gaat het helemaal worden in 2025. Kijk maar naar deze BMW XM in samenwerking met Kith.

Het paarse thema komt niet uit de lucht vallen. Ronnie Fieg (geen familie van Ronnie Flex) is de oprichter van mode- en lifestyle merk Kith en pakte recent een BMW M1 aan. Het iconische model werd uitgevoerd in de kleur Techno Violet. Deze prachtige BMW-tint is nu toegepast op de XM in het mat. Daar komt het wat minder uit de verf. is mijn bescheiden mening.

Dat heeft vooral te maken met de poespas rondom. De BMW XM van Kith is namelijk ook uitgevoerd met paarse dagrijverlichting. Over overkill gesproken. Het is voor het eerst dat een matte versie van Techno Violet werd gespoten op een BMW, het debuut gaat naar deze XM. Ook is het logo van Kith te zien als de auto wordt gestart.

Schaalstoelen

De personalisatie gaat door in het interieur. Voor het eerst is de BMW XM uitgevoerd met schaalstoelen. De M5 CS heeft het en je kunt het optioneel krijgen in een M3 of M4. Voor deze BMW XM werden ook schaalstoelen ontworpen. Voorlopig is dat een one-off voor de Kith BMW XM. Op jouw XM kun je het niet krijgen.

Mat paars op een BMW XM met paarse dagrijverlichting, Kith weet de omstreden plug-in hybride van M naar een nieuw niveau te brengen. Doe dan toch maar alles zwart op deze gigantische SUV.

In een gelikte video brengt BMW de nieuwe XM van Kith onder de aandacht. Zie je het paarse gevaarte in actie. Als je durft te kijken.