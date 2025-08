Verstappen-fans opgelet: drie unieke Verstappen-occasions in één!

Ook dit kun je kopen op Marktplaats.

De Formule 1 vangt miljoenen euro’s door oude onderdelen te verkopen. Van een skateboard gemaakt van het hout dat ooit diende als bodemplaat onder een Mercedes F1-wagen tot hele voorvleugels, wielmoeren en de stoelmal van Max Verstappen. Voor de échte memorabilia waar je ook nog eens wat aan hebt, moet je niet bij de F1, maar op Marktplaats moet zijn.

Je kunt nu namelijk een setje van drie Verstappen-getinte voertuigen kopen: een AMG C 63 S die ooit in Verstappens bezit was, de camper waarmee Jos en Max de wereld afreisden tijdens zijn kartcarrière én een opvallende E36. Laten we beginnen met de Mercedes.

De AMG van Verstappen

Een paar weken geleden was een foto van Verstappen die een Mercedes signeert extra spicy, maar inmiddels weten we dat de F1-coureur trouw blijft aan Red Bull. De C 63 S stamt uit 2016 en werd in 2018 op Nederlandse platen gezet.

Verstappen verkocht de Mercedes al een tijdje geleden en wisselde daarna nog eens van eigenaar. De laatste keer werd er 136.000 euro voor betaald. De Merc is volledig dealer onderhouden en heeft de papieren die aantonen dat dit de oude AMG van de F1-kampioen is.

Motorhome wordt nog steeds gebruikt voor racerij

Net als de Mercedes schreven we ook al eens over het vervoersmiddel van de Verstappens. Het is een Iveco Daily L3 H2 met 2.8 liter turbodieselmotor. Ook nu nog wordt de Iveco ingezet voor de racerij, zij het voor motorfietsraces. De verkoper reist, net als de Verstappens, de wereld over om zijn zoontje te steunen bij zijn racecarrière. Ook bij de camper krijg je documenten die aantonen dat je een ex van Verstappen hebt.

BMW 3 Serie E36: NL-GP-33

De enige auto in deze collectie waar geen Verstappen in heeft gezeten, is wel het meest Verstappen-getint. De huidige eigenaar kocht de E36 in 2019 op Marktplaats en liet hem in Red Bull-kleuren spuiten (al zou ik de sponsor op de zijdeuren niet meer gebruiken). Hij haalde zijn racelicentie en ging er circuits mee af.

De 323 kreeg verschillende upgrades voor op het circuit. Zo zit er een raceonderstel onder, heeft ‘ie een sperdiff, supercharger, raceuitlaat, rolkooi, en ga zo maar door. Toch is de 3 Serie door de APK gekomen en mag je er dus gewoon de openbare weg mee op. Doe je dat, dan zullen kentekenfetisjisten je aanbidden. Het legale kenteken is inderdaad NL-GP-33. Hoeveel meer hints naar Verstappen wil je hebben?

Wat kosten de Verstappen-occasions op Marktplaats?

Voor de duidelijkheid: de AMG, camper en raceauto kun je alleen als drietal kopen. Het is alles of niets voor deze verkoper. De prijs? Natuurlijk heeft ook die een Verstappensausje. De verkoper laat je bieden vanaf € 331.111 op Marktplaats.

Bedankt voor de tip, S