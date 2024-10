XM, de slechtst verkopende BMW

De BMW XM is nu het slechtst verkopende model van het Duitse merk in de Verenigde Staten.

Hier in Nederland voelt de XM misplaatst. Eigenlijk alles groter dan een BMW X5 is overkill voor de Hollandse markt. Er zijn natuurlijk altijd wel liefhebbers te vinden voor de grotere jongens zoals een X7 of een XM, maar dit zijn niet de volumemodellen.

BMW XM verkopen Verenigde Staten

In een land als de Verenigde Staten doen dit soort auto’s het doorgaans beter. Echter zitten de Amerikanen helemaal niet te wachten op de BMW XM, aldus de verkopen. Sterker nog, dit jaar tot nu toe is de BMW XM het slechtst verkopende model van het merk in de Verenigde Staten.

Uit cijfers blijkt dat de in Amerika geproduceerde XM slechts 307 keer is verkocht in het derde kwartaal van 2024. Het gaat hier om verkopen in de VS. Dat is een daling van 30,7 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2023. Dat jaar was ook al geen topjaar voor de XM. De Z4 verkocht zelfs beter met 543 stuks in Q3 2024. Je zou verwachten dat een tweezits roadster minder populair zou zijn dan een grote luxe familieauto.

In totaal verkocht BMW Noord-Amerika 83.412 auto’s in het derde kwartaal van 2024. Daar hebben zowel de XM als de Z4 geen belangrijke bijdrage aan geleverd.

Met deze ontwikkelingen lijkt de toekomst van de BMW XM nog onzekerder te worden. Het Duitse automerk nam een gok door dit luxe, grote, dure model op de markt te brengen. Als niemand op deze auto zit te wachten lijkt een tweede generatie inderdaad niet te gaan gebeuren.

Nederland

In vergelijking met de Verenigde Staten doet Nederland het als kikkerlandje niet eens zo slecht. Uit cijfers van de BOVAG blijkt dat de BMW XM in de periode januari t/m september 2024 toch nog 207 keer is verkocht. In de maand september gaat het om 36 verkopen. Misschien is het gekke ding hier nog meer gewild dan bij de Amerikanen? Rare jongens, die Hollanders.