Zijn dit de specs en releasedatum voor de elektrische Mercedes C-Klasse?

Wellicht zijn de specificaties van de aankomende elektrische Mercedes C-Klasse EQ nu al bekend, en ook wanneer hij debuteert.

Mercedes verandert een beetje van koers. Het idee was om naast het bestaande gamma een hele reeks modellen aangeduid door ‘EQ’ op de markt te brengen als hypermoderne en eigenlijk ietwat té futuristische EV’s met goede specs. Dat laatste zat wel snor en dus bouw je nu al een perfect gamma op voor als benzineauto’s niet meer mogen. Alleen het blijft Mercedes, dus benzinemotoren blijven belangrijk en sceptici zouden zelfs zeggen, belangrijker dan al die EV-onzin. Vandaar de koerswijziging: de auto’s gaan in harmonie naast elkaar bestaan. Modellen als de G-Klasse, CLA en GLC doen het voor: de auto is van de grond af aan ontworpen als EV, maar kan benzinemotoren aan.

Elektrische Mercedes C-Klasse

Bij de GLC betekende dit trouwens dat de uitgaande GLC een wat korte levensspanne heeft gehad. Deze werd in 2022 geïntroduceerd als nieuwe generatie en heeft dus geen eens een facelift gehad: vier jaar later in 2026 komt de nieuwe GLC al. Vrijwel hetzelfde lijkt te gaan gelden voor de nieuwe elektrische Mercedes C-Klasse. Deze volgt de in 2021 geïntroduceerde C-Klasse W/S206 op, zonder dat dat model nog verder uitgebreid wordt.

Specs elektrische C-Klasse gelekt?

De website jesmb.de deelt een specsheet van de elektrische C-Klasse en wanneer we het model mogen verwachten. We houden nog een slag om de arm, maar deze website had een half jaar tot een jaar geleden ook al specs voor de GLC die achteraf blijken te kloppen. Met potlood kunnen we deze specs dus al opschrijven. En wanneer je de sedanversie van de GLC mag verwachten: juli 2026. Uiteraard is ook deze gebaseerd op het MB.EA-M-platform en zal de techniek ook vergelijkbaar zijn met de GLC. Het nieuwe Hyperscreen dat je in de GLC zag wordt eveneens overgenomen.

800 kilometer rijbereik of 950 pk!

De specs voor de elektrische C-Klasse zijn als volgt. Er komen zes varianten: C200, C250, C300+, C300 4Matic, C400 4Matic en AMG EQ. Voor die laatste wil Mercedes kennelijk goed kijken naar BMW en de elektrische M3, want die krijgt 952 pk(!). Verder is daar nog weinig over bekend. De andere versies zijn als volgt:

Model Vermogen Accucapaciteit Actieradius C200 313 pk 64 kWh 560 km C250 354 pk 85 kWh 740 km C300+ 367 pk 94 kWh 800 km C300 4Matic 422 pk 85 kWh 720 km C400 4Matic 489 pk 94 kWh 780 km AMG 952 pk onbekend onbekend

Samenvattend: er komen drie accupakketten (vier inclusief AMG, waarschijnlijk) waarvan een 64 kWh die ver onder de rest zit qua rijbereik. 560 kilometer is nog steeds netjes, maar deze zal vooral voor de prijspakkers zijn. De andere twee meten 85 en 94 kWh en halen tot wel 800 kilometer als je de C300+ met de plus van meeste rijbereik haalt. De andere versies zitten er niet ver vanaf, dus kan je zelf kiezen of je meer vermogen wil dankzij 4Matic vierwielaandrijving, wat kan met de C300 die dan 422 pk krijgt of de C400 met 489 pk en de grote accu.

Voor de G-Klasse en CLA is inmiddels bekend dat de elektrische versies bijgestaan worden door (hybride) benzineversies. Voor de GLC is dit nog niet aangekondigd, maar het lijkt evident gezien de koers. Een benzine C-Klasse om de elektrische versie bij te staan zou dus goed mogelijk zijn. Maar eerst in juli de EV, die hopelijk richting het najaar van 2026 op de markt komt.