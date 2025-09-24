Bekende eigenaar is ‘genaaid’ met aankoop Maybach

Dat vind hij in ieder geval zelf.

Sommige beroemdheden laten het graag breed hangen. Zo ook bokser Floyd Mayweather. De beste man koopt auto’s alsof het zakken chips zijn. Zo schafte hij in juli in één keer een Ferrari F8, een Porsche 911 GT3, een McLaren Artura en een Maybach G650 Landaulet aan bij het zelfde autobedrijf.

Dit lijkt echter een impulsaankoop te zijn, want meneer was de auto’s in no time weer zat. Hij bracht ze daarom weer terug bij Vegas Auto Gallery, waar hij ze gekocht had. De Ferrari, Porsche en McLaren wilden ze wel terugnemen, maar tegen de Maybach zeiden ze: nee danku.

Mayweather zegt dat hij daarna wat huiswerk ging doen. Een beetje laat, maar goed.

“Ik kwam erachter dat de auto betrokken was bij rechtszaken en dat er onderdelen waren vervangen. Hij [de verkoper] vroeg er 1,2 miljoen dollar voor. Hij vertelde me dat hij 1,1 miljoen dollar had betaald. Daar was ik mee akkoord. Maar toen deed ik mijn huiswerk. Ik deed mijn onderzoek en kwam erachter dat hij, als ik me niet vergis, slechts 728.000 dollar voor de auto had betaald.”

De bokser voelt zich genaaid en heeft daarom een rechtszaak aangespannen tegen het autobedrijf. Vegas Auto Gallery is echter niet bang, en noemt de zaak kansloos. Mayweather heeft immers en contract getekend en is bovendien in gebreke, omdat hij de auto nog niet betaald heeft.

Het lijkt er inderdaad op dat Mayweather geen poot heeft om op te staan, want het is helemaal niet relevant voor welk bedrag het autobedrijf de Maybach heeft ingekocht. Al hadden ze ‘m gratis gekregen.

Nu is 1,2 miljoen dollar wel heel veel geld voor een Maybach G650 Landaulet. Op veilingen wordt er doorgaans niet meer dan 7 of 8 ton voor betaald. In die zin is hij dus een beetje genaaid. Maar ja, had Floyd maar beter op moeten letten toen hij de auto kocht. Sowieso hoef je geen medelijden met ‘m te hebben. Met een geschat vermogen van zo’n 400 miljoen dollar is hij een van de rijkste sporters ter wereld.

Via: Carscoops