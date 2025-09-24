In navolging van Porsche wijzigt ook dit merk EV-plannen

Overal wordt het roer omgegooid.

Automerken in het topsegment zitten in een verdraaid lastig parket. Merken als Porsche hebben enorme bedragen geïnvesteerd in de ontwikkeling van EV’s, om er vervolgens achter te komen dat de markt er nog niet klaar voor is. Lekker dan.

Porsche heeft daarom eerder deze week een rigoureuze koerswijziging aangekondigd. Ze gaan langer inzetten op de verbrandingsmotor, ook al wordt er hiermee een hoop geld door de plee gespoeld. Zo komt er toch weer een Boxster/Cayman met verbrandingsmotor en wordt de grote SUV boven de Cayenne niet langer een EV.

Deze beslissing van Porsche heeft ook consequenties voor een ander merk, namelijk Bentley. Het lot van deze twee merken hangt nauw samen, aangezien ze gebruik maken van dezelfde platforms. Daarom moet ook Bentley haar strategie herzien.

Bentley was sowieso nogal laat met EV’s. Terwijl Porsche, Maserati en Rolls-Royce al geruime tijd EV’s in de showroom hebben, is Bentley nog lang niet zover. Terwijl het idee van een elektrische Bentley helemaal niet zo gek is. Zo’n aandrijflijn past veel beter bij een Bentley dan bij een Porsche.

Die elektrische Bentley’s gaan er ook gewoon komen, te beginnen met een crossover die volgend jaar gelanceerd wordt. Tegelijkertijd gaan de Britten echter langer door met de verbrandingsmotor. Het plan was eerst om in 2030 volledig elektrisch te gaan, later werd dat 2035, en die deadline is nu ook van tafel.

Het lijkt erop dat de Continental, Bentayga en Flying Spur nog gewoon opvolgers krijgen zonder stekker. Want dat is wat klanten willen. En ook al heeft Bentley heel veel mooie praatjes over milieu en duurzaamheid, uiteindelijk willen ze gewoon auto’s verkopen.

